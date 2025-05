Presentata a Palermo la XVI edizione di “Una Marina di Libri”

13/05/2025 17:45:00

È stata presentata questa mattina a Palermo la sedicesima edizione di Una Marina di Libri, il festival dell’editoria indipendente che animerà i Cantieri Culturali alla Zisa da giovedì 5 a domenica 8 giugno 2025. Il tema scelto per quest’anno, “Il giro di boa”, è un omaggio sentito ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, maestro della narrazione e della riflessione civile.

Organizzato dall’Associazione Una marina di libri E.T.S., in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore, Libreria Dudi e con il patrocinio di Comune di Palermo, Regione Siciliana, Università di Palermo, Fondazione Sicilia, AIE e SIAE, il festival si conferma uno degli eventi culturali più attesi e significativi del Sud Italia.

“Una marina di libri” torna con oltre 400 eventi e 80 editori indipendenti da tutta Italia, occupando più di 20 postazioni nei suggestivi spazi degli ex Cantieri Ducrot: palchi, piazze, teatri, terrazze e biblioteche. “È il nostro personale giro di boa”, ha spiegato il direttore artistico Gaetano Savatteri, “un momento di crescita, di svolta e di approdo consapevole. Camilleri è stato un potente fabbricatore di storie e oggi Palermo diventa la sua fabbrica ideale”.

Un cartellone ricchissimo: ospiti e sezioni

Tra gli ospiti più attesi figurano Elio Germano, Teho Teardo, Peppe Servillo, Chiara Valerio, Mario Calabresi, Teresa Mannino, Luigi Manconi, Roberto Andò, Daniele Mencarelli, Cristina Cassar Scalia, Antonio Franchini, Zineb Mekouar e molti altri protagonisti della scena letteraria e culturale italiana e internazionale.

Il programma si articola in diverse sezioni tematiche: Editoria per l’infanzia e illustrazione, curata dalla Libreria Dudi, con incontri, laboratori e spettacoli pensati per bambine e bambini. I segni di Venere, lo sguardo femminile sul mondo, curato da Maria Giambruno, con focus sulle trasformazioni sociali raccontate da scrittrici, giornaliste e intellettuali. Scrittori e scrittrici che ci mancano, che rende omaggio ad autori scomparsi come Lucia Berlin, Grazia Cherchi e Daniele Del Giudice.

Teatro, musica e performance

Il festival si arricchisce anche di spettacoli teatrali e musicali. Il 5 giugno, Elio Germano e Teho Teardo porteranno sul palco Viaggio al termine della notte, mentre il 6 giugno andrà in scena lo spettacolo “P.O.V. point of view” della compagnia multiculturale Progetto Amunì.

Sabato 7, il palco ospiterà Sandro Joyeux, Giulia Mei e un DJ set by MAP e Coco EM, mentre domenica 8 sarà il turno di Peppe Servillo, con un reading tratto dal romanzo Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini.

Allo Spazio Perriera, grazie alla collaborazione con Curva Minore, in scena tre serate dedicate a Lucina Lanzara, Luciano Berio e Sofia Gubaidulina, con performance musicali, sperimentazioni sonore e omaggi a compositori classici e contemporanei.

Anteprime editoriali e celebrazioni camilleriane

Da segnalare le anteprime nazionali: tra queste, il nuovo romanzo di Chiara Valerio, La fila alle poste (Sellerio), e le novità di Navarra Editore, come Racconti in New York di Alessio Castiglione, Pioniere di Sicilia di Sara Favarò e Il campo dei mandorli in fiore di Augusto Righi.

Centrale anche il tributo ad Andrea Camilleri: giovedì 5 giugno l’attrice Teresa Mannino inaugurerà la rassegna con un reading al cinema De Seta. Verrà proiettato un estratto del film-documentario Il maestro senza regole, e sarà allestita una mostra internazionale delle copertine delle sue opere. Le letture saranno affidate a Salvo Piparo e altri ospiti, che interpreteranno brani camilleriani nelle lingue del mondo.

Una marina di libri 2025 promette di essere una vera e propria fabbrica culturale in movimento, un crocevia di parole, visioni e riflessioni, che trasformerà Palermo per quattro giorni in un laboratorio vivo e partecipato di letteratura e cittadinanza. Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere delle storie e delle idee.