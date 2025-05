Trapani, fede e arte a confronto al Museo diocesano di arte contemporanea “San Rocco”

13/05/2025 12:22:00

Martedì 13 maggio 2025 il Museo diocesano di arte contemporanea “San Rocco” di Trapani ospita un evento che unisce riflessione, arte e liturgia, in occasione della visita dei comitati per i Beni Culturali Ecclesiastici e per l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana.

Alle ore 16.00, nella cappella del “Cristo danzante” – opera site-specific dell’artista Marco Papa – il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà una celebrazione eucaristica con la benedizione dei nuovi luoghi liturgici e della nuova pavimentazione artistica. A seguire, alle ore 19.00, si terrà una conversazione pubblica con due figure centrali del pensiero artistico contemporaneo: Francesco Poli e Bruno Corà. Il dibattito sarà moderato dal direttore del Museo San Rocco, mons. Liborio Palmeri. Il titolo implicito dell’incontro – “La Chiesa fuori dal sistema dell’arte contemporanea?” – richiama una domanda tutt’altro che retorica. In un contesto in cui l’arte contemporanea è spesso associata al mercato, alle aste milionarie e alla spettacolarizzazione (emblematico il caso della “banana” di Cattelan), la Chiesa si interroga sul suo ruolo: può ancora essere interlocutrice attiva per gli artisti? Può contribuire a restituire profondità, contenuto e spiritualità al gesto artistico? Il dibattito metterà in relazione visioni diverse e complementari: Poli, accademico e saggista, e Corà, curatore e critico d’arte, dialogheranno con il pubblico e con i rappresentanti della CEI, tra cui don Luca Franceschini, direttore nazionale dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici.

In questo confronto si rifletterà anche sul ruolo di piccoli musei diocesani come il San Rocco, nati fuori dai grandi circuiti commerciali, ma capaci di generare esperienze culturali e spirituali significative. L’appuntamento è anche un’occasione per visitare la mostra “Frammenti Siciliani” dell’artista svizzera Rita Ernst e l’esposizione “Heros”, realizzata per Trapani Comix. L'ingresso è libero. Info: museosanrocco@gmail.com – WhatsApp 379 2705571 – 349 1518995.