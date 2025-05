“TrapanIncontra” chiude con Ilaria Guidantoni e "Il bacio da sfogliare"

13/05/2025 10:00:00

Si concluderà il prossimo 16 maggio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani la VII edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria dal titolo "Parole di Donne" dedicata quest’anno alla saggistica e alla letteratura femminile contemporanea.

L'evento finale vedrà protagonista Ilaria Guidantoni, giornalista, scrittrice ed esperta di cultura mediterranea, che presenterà la sua opera "Il bacio da sfogliare" (Cinquesensi Editore), un viaggio tra i tanti significati del bacio attraverso la storia, l'arte, la letteratura e la gastronomia. Un incontro particolarmente interessante per la ricchezza dei temi trattati e l'approccio interdisciplinare che caratterizza la sua opera.

La rassegna letteraria, organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, ha proposto un percorso ricco di stimoli attraverso racconti, testimonianze e narrazioni che hanno messo in luce le molteplici voci delle donne.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival letterari della Provincia di Trapani.

La Biblioteca Fardelliana di Trapani partecipa alla campagna nazionale "Il Maggio dei Libri", iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura.

La prestigiosa istituzione trapanese, custode di un importante patrimonio letterario, ha elaborato un programma di eventi che affiancherà gli ultimi appuntamenti della rassegna TrapanIncontra. Il calendario propone iniziative per tutto il mese di maggio, pensate per avvicinare il pubblico al piacere della lettura attraverso incontri, presentazioni e laboratori che valorizzano il libro come insostituibile strumento di crescita personale e culturale.