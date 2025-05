Mazara, venerdì la presentazione del Torneo Nazionale dell'Amicizia

13/05/2025 20:25:00

Si terrà venerdì 16 maggio alle ore 9:30, presso la Galleria Sicilia di Palazzo dei Carmelitani a Mazara del Vallo, la conferenza di presentazione del 1° Torneo Nazionale dell’Amicizia di Calcio a 11 riservato a calciatori amatoriali Over 50, in programma il 17 e 18 maggio allo stadio “Nino Vaccara”. L’incontro, aperto agli organi di stampa, vedrà la partecipazione degli organizzatori del torneo, delle delegazioni delle squadre partecipanti e dell’Amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio all’evento.

Durante la presentazione verranno illustrati il programma ufficiale e i dettagli della manifestazione sportiva, che si propone non solo come competizione, ma anche come occasione di solidarietà e inclusione. Infatti, il torneo sarà arricchito da momenti dedicati all’impegno sociale grazie alla collaborazione con l’associazione Uild e il movimento Strawoman, noti per le loro attività di sensibilizzazione e solidarietà.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Trasmazaro – Over 50 O.S. di Mazara del Vallo, che rappresenterà la Sicilia nel torneo. Alla manifestazione parteciperanno otto squadre provenienti da diverse regioni italiane:

Piemonte: Vintage Team Torino, Veteranos Torino, Sport Club Over 50 di Cuneo; Lombardia: Fixio Savoia Bernate Sporting Club di Como; Lazio: Associazione Docenti Europei di Cassino; Sardegna: Amatori Teddy Boys Calcio di Cagliari; Puglia: Vintage Bisceglie

Il torneo si presenta come un’importante occasione di sport, amicizia e condivisione tra generazioni accomunate dalla passione per il calcio, in un clima di fair play e partecipazione civile.