Trapani: aperta la selezione pubblica per il nuovo direttore dell'ATM

13/05/2025 11:33:00

Il Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A. Trapani ha ufficialmente avviato la procedura di selezione pubblica per la nomina del nuovo Direttore Generale della società. L’incarico, della durata iniziale di due anni, potrà essere prorogato una sola volta per ulteriori tre anni.

La selezione rappresenta un passaggio cruciale per l’azienda di trasporto pubblico trapanese, in un momento di rinnovamento e potenziale rilancio del servizio urbano ed extraurbano. La figura del Direttore Generale rivestirà un ruolo centrale nella gestione strategica e operativa dell’ente, contribuendo a guidare ATM verso obiettivi di efficienza, sostenibilità e innovazione.

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 28 maggio 2025, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando l’indirizzo: atmtrapani@legalmail.it. È richiesto l’invio di tutta la documentazione – domanda firmata in carta libera e curriculum vitae in formato europeo – in un unico file PDF. Nell’oggetto della PEC dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Selezione per Direttore Generale di ATM SpA Trapani”.

Il curriculum dovrà evidenziare il percorso formativo, professionale e ogni altro elemento utile a dimostrare la propria idoneità al ruolo, in conformità con quanto previsto dal bando. Inoltre, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti.

Il nuovo Direttore Generale sarà chiamato a raccogliere una sfida significativa, con il compito di assicurare una gestione trasparente, efficace e orientata al miglioramento dei servizi ai cittadini. La selezione si colloca all’interno di un percorso di apertura e valorizzazione delle competenze, con l’obiettivo di individuare una figura altamente qualificata, capace di coniugare visione strategica e capacità gestionale.