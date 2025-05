+Multimedical®: TAC innovative e tecnologie avanzate per diagnosi rapide in provincia di Trapani

13/05/2025 09:00:00

+Multimedical® è da oltre 25 anni un punto di riferimento per la salute nella provincia di Trapani, con una solida reputazione per l’alta qualità delle sue prestazioni diagnostiche e specialistiche. Situato a Castelvetrano, il centro è diventato un alleato fondamentale per i pazienti di tutta la provincia, offrendo un servizio sanitario completo, dalla diagnostica avanzata a trattamenti specialistici, con la garanzia di una cura tempestiva e personalizzata. Inoltre, il centro è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), permettendo ai pazienti di usufruire di prestazioni sanitarie di alta qualità a costi contenuti, come previsto dalle normative sanitarie pubbliche.

Un aspetto che distingue +Multimedical® è la sua capacità di integrare tecnologie all’avanguardia in ogni ambito della sua attività. Tra le recenti innovazioni, spicca la nuova TAC FUJIFILM Supria 32, un sistema di tomografia computerizzata che consente diagnosi rapide e di alta qualità. Questa tecnologia permette di ottenere immagini estremamente precise con una bassa esposizione a radiazioni, migliorando la sicurezza del paziente. La TAC è solo una delle tante prestazioni moderne disponibili presso il centro, che includono anche la Risonanza Magnetica, la Mammografia Digitale e una serie di ecografie avanzate.

La forza di +Multimedical® non sta solo nella sua dotazione tecnologica, ma anche nella professionalità del suo team. Il centro offre una vasta gamma di visite specialistiche, dalla neurologia alla cardiologia, passando per ginecologia, ortopedia e dermatologia, tutti settori in cui il centro ha maturato una lunga esperienza. Ogni medico, supportato dalle più moderne apparecchiature, è impegnato a garantire il miglior trattamento possibile per ogni paziente.

Inoltre, la gestione informatizzata delle prenotazioni e dei percorsi diagnostici permette di ottimizzare i tempi di attesa, rendendo l’esperienza del paziente più fluida e meno stressante. L’organizzazione efficiente e la sinergia tra specialisti consentono di fornire un’assistenza sanitaria completa, rispondendo a ogni necessità in tempi brevi e con il massimo della precisione.

Con il costante aggiornamento delle tecniche e degli strumenti, +Multimedical® è un centro che non solo cura, ma anticipa le esigenze dei suoi pazienti, mettendo al centro la loro salute e il loro benessere. La filosofia del centro si fonda sull’idea che la medicina moderna deve essere al servizio del paziente, con un approccio umano e rispettoso in ogni fase del trattamento.

Per maggiori informazioni o per prenotare una visita, è possibile contattare +Multimedical® al numero 0924 90 25 19 o tramite WhatsApp al 335 71 266 66. Per la medicina estetica, è disponibile anche il numero 347 34 999 81. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30, mentre il sabato è chiuso.

