   Guardia Medica, l’Asp di Trapani corre ai ripari: 80 incarichi per garantire assistenza in estate

13/05/2025 14:06:00

Dopo le numerose segnalazioni di disservizi e la denuncia dei farmacisti sul mancato funzionamento delle Guardie Mediche a Trapani durante le festività, l’Asp corre ai ripari. L’azienda sanitaria provinciale ha infatti pubblicato un avviso per l’assegnazione di 80 incarichi medici destinati alle Guardie Mediche ordinarie e turistiche della provincia di Trapani.

L’obiettivo è duplice: rafforzare la continuità assistenziale nei presidi territoriali e prepararsi all’afflusso estivo di turisti, dopo le gravi criticità verificatesi nei mesi scorsi, in particolare nel capoluogo e a Casa Santa Erice.

Le convocazioni: date e modalità

Le assegnazioni dei posti per la Guardia Medica ordinaria si terranno martedì 20 maggio alle ore 9:30, presso la sala riunioni del Distretto Sanitario di Trapani (via Cesarò 125, Casa Santa Erice). Gli incarichi decorreranno dal 1° giugno 2025.

Alla convocazione possono partecipare sia i medici inseriti nella graduatoria aziendale 2025, sia quelli non inseriti, purché abbiano inviato il modulo di disponibilità via PEC (medicinageneralepediatria@pec.asptrapani.it) entro le ore 8 del giorno stesso. In quest’ultimo caso l’assegnazione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande, con priorità per i residenti nell’ambito aziendale.

Per la Guardia Medica ordinaria i posti sono 32:

10 incarichi a 12 ore settimanali

22 incarichi a 24 ore settimanali

Ecco la distribuzione per distretto:

Distretto di Alcamo : Balata di Baida, Castellammare del Golfo

Distretto di Marsala : Contrada Bosco, Marsala, Petrosino, Strasatti

Distretto di Trapani : Trapani, Casa Santa Erice, Levanzo, Custonaci, Favignana, Fulgatore, Marettimo, Pantelleria

Distretto di Castelvetrano: Selinunte, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta

Le Guardie Mediche Turistiche: posti e sedi

Lunedì 19 maggio si terranno invece le convocazioni per le Guardie Mediche Turistiche, attive dal 15 giugno al 15 settembre. Si tratta del servizio specificamente pensato per i flussi turistici, nelle località balneari e di villeggiatura.

I posti disponibili sono:

7 incarichi a 12 ore settimanali

41 incarichi a 24 ore settimanali

Ecco le sedi:

Trapani : Erice centro storico, Marausa, Marettimo, San Vito lo Capo

Mazara del Vallo : Tonnarella

Castelvetrano : Tre Fontane, Triscina

Alcamo: Alcamo Marina, Castellammare del Golfo, Scopello

Una risposta (tardiva) alle proteste

L’avviso arriva dopo settimane di denunce da parte dei cittadini e degli operatori sanitari. A Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio, numerose farmacie di turno hanno segnalato forti tensioni per la mancanza delle Guardie Mediche, che ha impedito la prescrizione di farmaci urgenti. Adesso l’Asp prova a garantire una copertura territoriale più solida.