 Petrosino, da oggi iniziano i lavori all'ufficio postale

13/05/2025 18:00:00

Da oggi martedì 13 maggio, l’ufficio postale di Petrosino, in via Partanna, sarà interessato da interventi di ammodernamento. I lavori rientrano in un progetto nazionale volto a rinnovare gli spazi e ampliare l’accessibilità ai servizi della Pubblica Amministrazione, in particolare nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Durante il periodo di chiusura, per garantire la continuità dei servizi, sarà attivata una sede temporanea in un container collocato nella stessa via. L’apertura è prevista nei consueti giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Nel periodo intercorrente tra la chiusura dell’ufficio e l’apertura del punto provvisorio, i cittadini potranno rivolgersi alla sede di Strasatti di Marsala, in Contrada Cuore di Gesù 648/a. Anche qui l’orario sarà lo stesso, con disponibilità di uno sportello automatico per le operazioni basilari attivo 24 ore su 24.

Il progetto prevede non solo la riqualificazione degli ambienti, ma anche l’introduzione di nuovi servizi digitali. Una volta conclusi i lavori, sarà possibile accedere più facilmente a una serie di prestazioni pubbliche, tra cui documentazione anagrafica, richieste INPS e, in futuro, servizi come il rinnovo del passaporto o il rilascio del codice fiscale.

Il completamento dell’intervento restituirà alla cittadinanza uno spazio rinnovato, pensato per rispondere meglio alle esigenze dell’utenza in un’ottica di semplificazione e inclusione digitale.