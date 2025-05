 Esce il 20 maggio il nuovo saggio di Tanino Bonifacio "La bellezza raccolta"

14/05/2025 07:00:00

Uscirà il prossimo 20 maggio 2025 il nuovo saggio del critico d’arte Tanino Bonifacio, dal titolo La Bellezza raccolta. L’arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule. Il volume, pubblicato dalla casa editrice Caracol, rappresenta un raffinato contributo alla riflessione sul collezionismo e sull’arte contemporanea, con una speciale attenzione alla preziosa raccolta d’arte del filosofo, scrittore e poeta Tommaso Romano, fondatore della Casa Museo Thule a Palermo.

Arricchito dalla prefazione dello storico dell’arte Aldo Gerbino e da un intervento del critico letterario Salvatore Ferlita, il saggio propone un’analisi storico-critica delle opere contemporanee custodite nella collezione, offrendo al lettore un percorso originale attraverso la produzione artistica dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Un viaggio tra linguaggi eterogenei, stili molteplici e poetiche individuali che trovano una sorprendente armonia all’interno della Casa Museo.

Tanino Bonifacio guida il lettore nella scoperta di opere firmate da maestri come Fortunato Depero, Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Salvatore Fiume, Giuseppe Migneco, Bruno Caruso, Gianbecchina, Sebastian Matta, Renato Mambor, Enrico Baj e Tano Festa, cogliendo le traiettorie evolutive e le tensioni che attraversano l’arte contemporanea, costantemente in bilico tra innovazione e memoria.

Ma il volume non è solo un censimento critico delle opere: è anche una riflessione profonda sul collezionismo come atto esistenziale, come gesto di conservazione della bellezza e di dialogo intimo tra il collezionista e le sue scelte. La Casa Museo Thule diventa così, nelle parole dell’autore, “uno spazio che il visitatore può vivere come teatro nel quale si rappresenta la bellezza declinata nei suoi molteplici linguaggi”. Un luogo dove arte e vita si fondono, dove ogni opera è traccia di un vissuto e al tempo stesso invito alla contemplazione.

La Bellezza raccolta si configura dunque come un saggio che è anche narrazione poetica, indagine critica e omaggio al valore civile e spirituale dell’arte. Una pubblicazione destinata a diventare riferimento per studiosi, appassionati e collezionisti, ma anche per chi desidera comprendere come la bellezza possa essere raccolta, custodita e condivisa.