Passeggiata letteraria alla scoperta della Salemi risorgimentale

14/05/2025 11:19:00

Nel 1929 veniva pubblicata in un numero assai limitato di copie la prima edizione di un classico salemitano, il romanzo storico “Gli Illusi” di Alessandro Catania. Il Catania, nato a Salemi nel quartiere storico della Giudecca, fu medico condotto e dirigente dei Fasci Siciliani dei Lavoratori del paese.

Il romanzo, che ad oggi vede tre ristampe, l’ultima del 2006, narra la Salemi del Risorgimento e post-risorgimentale coprendo il periodo che va dal 1860 ai primi del Novecento.

Dall’arrivo di Garibaldi e i Mille, alla proclamazione della Dittatura dell’Isola in nome di Vittorio Emanuele II fino ai Fasci dei lavoratori - il racconto del Catania merita di essere riletto, riscoperto e fatto conoscere alle nuove generazioni. È per questo che l’associazione culturale Liber...i ha ideato la prima passeggiata letteraria risorgimentale della Città.

Domenica 18 maggio il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 09:00 in Piazza Libertà – storicamente Largo San Francesco, quartiere dei garibaldini in quei giorni di maggio che fecero la Storia. Da lì il gruppo proseguirà per Via Francesco Crispi ed i quartieri storici del borgo salemitano: la Giudecca, Misericordia, la Catena per risalire poi la suggestiva via Duca degli Abbruzzi. Oltre alle letture di passi de “Gli illusi” e ai cenni storici raccontati da parte dei volontari Liber...i, previsti assaggi, il recupero del tradizionale e ormai dimenticato gioco del tocco, e le visite al Palazzo Municipale, al Museo del Risorgimento, al Castello normanno-svevo con accesso alla torre. La passeggiata si concluderà con una visita esclusiva alle stanze dello storico Palazzo del Marchese Torralta dove chi volesse – previa prenotazione – potrà restare per il pranzo.

L’associazione culturale Liber...i conclude così il progetto di Democrazia Partecipata “Come la scrittura racconta il territorio”, auspicando però che questa passeggiata possa essere la prima di una lunga serie per pensare a nuovi e alternativi percorsi turistici della città di Salemi.

Per info e prenotazioni rivolgersi al 3271098083 (Rosanna) o al 3663507228 (Filippo)