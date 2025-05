Vinci i biglietti per lo spettacolo di Stefano Massini a Marsala con Tp24: raccontaci la tua parola del cuore

14/05/2025 09:01:00

Tp24.it mette in palio due biglietti al giorno per “Alfabeto delle emozioni”, lo straordinario spettacolo di e con Stefano Massini, in scena sabato 24 maggio alle 21:00 al Teatro Impero di Marsala, a chi saprà raccontarci qual è la sua parola del cuore.

Partecipare è semplicissimo: basta inviare una mail a redazione@tp24.it e scriverci qual è la parola che racchiude la tua emozione più autentica, quella che ti rappresenta, ti muove, ti accompagna. Nessuna risposta è sbagliata, perché tutte le parole del cuore contengono un pezzo di verità.

Il contest sarà attivo per 10 giorni, e i due biglietti verranno assegnati alle due persone che per ogni giornata sapranno darci la risposta più originale, intensa o sorprendente. I vincitori saranno contattati direttamente dalla nostra redazione.

Il racconto delle emozioni, secondo Massini. Definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”, Stefano Massini è celebre per i suoi affascinanti monologhi del giovedì sera su Piazzapulita, e per la capacità unica di trasformare la narrazione in un viaggio profondo e ironico nei territori dell’anima. In scena, un immaginario vocabolario in cui ogni lettera diventa un’emozione: P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia...

Massini ci conduce in un percorso intimo e collettivo al tempo stesso, tra storie di personaggi noti e meno noti — da Arthur Conan Doyle ad Al Capone, passando per la moglie di Carducci — con un unico obiettivo: chiamare per nome ciò che ci agita dentro.

Il festival e il suo tema: rigenerazione. Lo spettacolo di Massini chiude la nona edizione di “38° Parallelo”, il festival che da nove anni porta a Marsala il meglio del pensiero critico, dell’editoria e della narrazione. Si svolgerà dal 21 al 24 maggio e il suo tema quest’anno è “Rigenerazione”, intesa come cura dei luoghi e delle relazioni, come rinascita possibile nel linguaggio, nei gesti, nella comunità.

«L’utilità di un festival è proprio quella di innescare un volano di emozioni», ha dichiarato il direttore artistico Giuseppe Prode. E allora lasciamoci travolgere: dal potere delle parole, dalla forza delle emozioni, da uno spettacolo che promette di restare dentro a lungo.

Hai tempo fino al 23 maggio per scriverci la tua parola del cuore. Invia la tua mail a redazione@tp24.it e prova a vincere due biglietti per “Alfabeto delle Emozioni”.