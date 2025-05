Mazara ottiene 8,5 milioni di euro per progetti sociali e rigenerazione urbana

14/05/2025 16:00:00

Mazara del Vallo è tra le 18 città del Sud che beneficeranno dei fondi del Programma Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027. Il Comune ha ottenuto un finanziamento complessivo di oltre 8,5 milioni di euro per undici progetti mirati a rafforzare i servizi sociali, culturali e a riqualificare alcune aree urbane.

Otto progetti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), sono dedicati all’inclusione, al lavoro, alla cultura e al sostegno delle persone con disabilità. In particolare, "StartJob Mazara" riceverà 550.000 euro per iniziative di orientamento al lavoro, mentre "Lavoro per includere" avrà un finanziamento di 1.200.000 euro per attività di formazione e inserimento occupazionale rivolte a soggetti fragili. "Autoimpiego inclusivo", con 740.000 euro, sosterrà nuove attività imprenditoriali. "Giovani protagonisti", con 565.000 euro, promuoverà iniziative per il protagonismo giovanile, mentre "Multiteatro", con lo stesso importo, userà il linguaggio teatrale per favorire la coesione. Il progetto "Esperienze di manualità creativa", che riceve 1.200.000 euro, prevede laboratori artigianali e creativi aperti alla comunità. Due iniziative si concentrano sull’inclusione delle persone con disabilità: l’"Implementazione del Centro di Informazione Disabili (CID)" con 589.469 euro e il "Centro polivalente educativo e culturale" con 740.000 euro.

Tre progetti, finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), riguardano invece opere materiali. La "Rigenerazione urbana dell’area tra il fiume Mazzaro e la Casbah", con un finanziamento di 1.935.000 euro, punta a riqualificare una parte importante del centro storico. Il progetto "Teatro Garibaldi: la cultura per l’inclusione", che riceverà 116.231 euro, è finalizzato a migliorare l’accessibilità e la funzionalità del teatro cittadino. Infine, "Turismo esperienziale sostenibile", con 185.000 euro, prevede percorsi legati all’identità locale e interventi leggeri sul territorio.

I progetti sono il risultato di un percorso di co-progettazione avviato con cittadini, enti e associazioni locali. L’amministrazione comunale è supportata nella fase di pianificazione e attuazione dalla società STEP, incaricata di accompagnare la realizzazione delle proposte. L’obiettivo è avviare le attività nei prossimi mesi e completare gli interventi entro il 2027. Un incontro pubblico è in fase di organizzazione per condividere i dettagli con la cittadinanza.

*****

Cimitero comunale: partiti i lavori all’ingresso principale - Sono cominciati i lavori per sistemare l’area centrale dell’ingresso principale del cimitero comunale di Mazara del Vallo, chiusa dal 2022 a causa di un avvallamento. L’intervento include anche la realizzazione del sistema di raccolta delle acque bianche.

Il cantiere, affidato all’impresa Oceania Restauri di Partinico, durerà 45 giorni. L’importo complessivo dell’appalto è di circa 98.500 euro. Le attività iniziano con carotaggi geologici dell’area, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale. L’amministrazione prevede di riaprire l’ingresso entro la fine di giugno, migliorando la sicurezza e l’accessibilità della struttura.

*****

Riaperta la raccolta di indumenti al centro di via Marsala - È di nuovo attivo il servizio di raccolta di indumenti e tessili presso il Centro Comunale di Raccolta di via Marsala, all’angolo con via Biagio Pace. Il conferimento è possibile il martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 7:30 alle 12:30.

Il servizio era stato sospeso dopo il ritiro del precedente gestore, che non lo considerava più economicamente sostenibile. In seguito alle richieste dei cittadini, il Comune ha affidato la gestione alla società Eco XXI, già operativa su altri servizi ambientali. La raccolta è al momento disponibile solo nel centro di via Marsala. Eventuali estensioni del servizio verranno comunicate in futuro.