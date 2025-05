 Castelvetrano: “La droga alimenta la mafia”, studenti a confronto con Polizia e istituzioni

14/05/2025 20:00:00

Si è svolto ieri a Castelvetrano, presso l’Istituto “G.B. Ferrigno – V. Accardi”, un convegno dal titolo “La droga alimenta la mafia”, promosso dalla Polizia di Stato e fortemente voluto dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore.

L’incontro ha coinvolto gli studenti delle quinte classi in un dialogo diretto sul legame tra consumo di droghe e finanziamento della criminalità organizzata. Il messaggio è stato chiaro: ogni dose venduta contribuisce a rafforzare le mafie.

Il Questore Peritore ha ricordato come il traffico di droga rappresenti una delle principali fonti di guadagno per i gruppi mafiosi, sottolineando il doppio impegno della Polizia: contrasto sul piano giudiziario e prevenzione tra i giovani. Recenti operazioni, ha detto, hanno portato al sequestro di centinaia di migliaia di euro in beni riconducibili a narcotrafficanti attivi nel trapanese.

Il convegno ha visto la partecipazione del Prefetto di Trapani Daniela Lupo, del Procuratore di Marsala Fernando Asaro e del dirigente del Dipartimento Politiche Antidroga Antonio Pignataro. A rendere più incisivo il dibattito, le testimonianze dei ragazzi della Comunità Incontro Onlus, che hanno condiviso le proprie esperienze di dipendenza e rinascita.

Un’occasione importante per sensibilizzare le nuove generazioni sui pericoli delle droghe e sul ruolo che ognuno può avere nel contrastare la cultura mafiosa, partendo dalle proprie scelte quotidiane.