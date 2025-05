  Aggiornamenti sul ciclone in arrivo sulla Sicilia: allerta meteo, rischio nubifragi e venti di tempesta

14/05/2025 20:21:00

È in arrivo sulla Sicilia un anomalo ciclone simil-tropicale che, secondo le previsioni meteo, porterà con sé una violenta ondata di maltempo. L'isola si prepara ad affrontare piogge torrenziali, venti oltre i 100 km/h e mareggiate violente. La Protezione Civile ha già diramato un’allerta arancione per molte aree dell’Isola.

Un ciclone dai connotati tropicali

Il sistema perturbato che si sta avvicinando alle nostre coste non è una normale depressione mediterranea. Si tratta infatti di un ciclone simil-tropicale, alimentato da masse d’aria calda subtropicali provenienti dal Nord Africa e dalle acque già tiepide del Mediterraneo. Una caratteristica peculiare di questo ciclone è il cosiddetto “cuore caldo” (warm core), che lo rende particolarmente intenso e pericoloso: nei bassi strati atmosferici si registrano infatti temperature di diversi gradi superiori a quelle dell’aria circostante.

Sicilia tra le aree più colpite

A partire da giovedì 15 maggio, il ciclone si sposterà dalle coste tunisine verso l’Italia meridionale, puntando dritto verso Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Sull’Isola sono previsti:

Raffiche di vento superiori ai 100 km/h

Onde alte fino a 4 metri , con rischio concreto di mareggiate lungo i litorali meridionali ed orientali

Piogge intense e persistenti, con accumuli fino a 200 mm in alcune zone: l’equivalente di due mesi di precipitazioni concentrate in meno di 48 ore

A destare maggiore preoccupazione sono le aree urbane e costiere già fragili, dove non si escludono allagamenti e alluvioni lampo, come accaduto in eventi simili nel 2023 e 2024.

Le aree più esposte in Sicilia

Secondo i modelli previsionali, le zone sud-orientali e orientali dell’Isola saranno le più esposte. Particolare attenzione a:

Siracusa, Ragusa e Catania , dove sono attesi i fenomeni più violenti

Trapani e Palermo , interessate da forti raffiche e mareggiate

Messina, che potrebbe risentire del transito del ciclone nella seconda parte della giornata

Le raccomandazioni

La Protezione Civile ha invitato i cittadini ad evitare spostamenti non necessari, mettere in sicurezza beni e animali, e a non sostare nei pressi di alberi, cantieri e zone esposte al vento o a rischio idrogeologico. È fondamentale restare aggiornati seguendo i canali ufficiali per l’evoluzione dell’allerta meteo.

Nei prossimi giorni, Tp24 seguirà passo dopo passo l’evoluzione del ciclone con aggiornamenti meteo in tempo reale e informazioni utili per la cittadinanza.