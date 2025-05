Allerta meteo: nessuna chiusura scuole a Marsala, Trapani o in provincia.  Attenzione alle notizie vecchie o false

14/05/2025 21:20:00

Sta circolando in queste ore, oggi, 14 Maggio 2025, uno screenshot di un vecchio articolo di Tp24 che annuncia la chiusura delle scuole a Trapani, Marsala e in altri comuni del Trapanese a causa dell’allerta meteo. È importante chiarire che si tratta di un contenuto non attuale, riferito a due anni fa, che sta tornando in circolazione fuori contesto, generando confusione.

Ad oggi, mercoledì 14 maggio 2025, non risultano ordinanze di chiusura delle scuole nei principali comuni della provincia di Trapani, inclusi Marsala, Trapani, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Alcamo e Partanna, nonostante la Protezione Civile abbia diramato un’allerta meteo di colore arancione per condizioni avverse a partire dalle prossime ore.

È fondamentale, in situazioni di allerta, consultare fonti ufficiali e aggiornate, come i siti istituzionali dei Comuni o i canali affidabili di informazione come Tp24. Tutti i nostri articoli riportano sempre la data di pubblicazione chiaramente visibile sotto il titolo, proprio per evitare il rischio di fraintendimenti.

Condividere screenshot decontestualizzati o articoli datati può alimentare allarmismi ingiustificati e creare disagi, soprattutto in situazioni delicate come quelle legate al maltempo.

Il nostro consiglio: prima di inoltrare un messaggio o pubblicare uno screenshot, verificate sempre la data dell'articolo e la fonte di provenienza. E seguite Tp24 per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’allerta meteo e su eventuali provvedimenti adottati dai sindaci della provincia.