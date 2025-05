Idee regalo per un anniversario di matrimonio: coccolarsi con una crociera

14/05/2025 09:40:00

L’anniversario di matrimonio, che si tratti del primo o di una cadenza speciale, è l’occasione per regalarsi un momento insieme rivivendo giornate romantiche come agli inizi della relazione. Proprio per questo motivo sono sempre di più le coppie che ai doni materiali preferiscono un viaggio. In cima alle preferenze? Ovviamente le crociere.

Dalla possibilità di esplorare più tappe al comfort di una cabina elegante e curata fino all’opzione di scegliere vari pacchetti tra cui quelli all inclusive. E per i prezzi? Niente paura, ci sono ottime offerte crociere, anche last minute, per chi vuole risparmiare.

Idee di crociere per l’anniversario: mete top tra cui scegliere

Gioielli, cene gourmet, abiti firmati… sono tutte ottime idee ma lasciano poco. L’opzione migliore è senza dubbio quella di ritagliarsi del tempo da trascorre insieme, magari proprio con un bel viaggio. E tra le tante tipologie, il soggiorno in crociera sembra essere tra le soluzioni preferite da molti innamorati.

Ma dove prenotare un viaggio per l’anniversario? La tipologia di destinazione dipende dalla coppia ma c’è da dire che tra le preferenze spiccano spiagge esotiche, culture e arte. Ecco perché tra le opzioni top vogliamo segnalare le crociere Caraibi che danno modo di godersi il turchese delle acque facendo snorkeling e persino nuotando con le tartarughe, il relax sulle spiagge più bianche o magari godersi trekking e avventura tra le foreste alla ricerca delle cascate più fotogeniche. Santa Lucia, le Barbados o le Antille sono un’ottima opzione: con un viaggio come quello in catalogo Costa Crociere si può spaziare tra itinerari di 8 o 15 giorni con tantissime tappe ed escursioni.

Altrettanto top gli Emirati Arabi Uniti, assolutamente ideali per chi cerca una fuga romantica ed esclusiva tra l’Oman, il Qatar e Dubai. Nel catalogo Costa Crociere ci si ferma in luoghi iconici godendosi le meraviglie del luogo, spaziando tra cultura, relax e natura.

Chi ha pochi giorni, un budget più contenuto o non vuole spostarsi troppo potrebbe invece preferire un itinerario in crociera sul Mediterraneo. Ci sono opzioni che portano a Barcellona per poter scoprire le meraviglie architettoniche firmate da Gaudì, altre che invece fanno attraversare lo Stretto di Gibilterra fino alle Canarie fermandosi a Lanzarote o Tenerife.

Perché regalarsi un viaggio per l’anniversario?

Indipendentemente da quanti anni si stiano festeggiando di relazione felice, prendersi del tempo per la coppia magari lasciando a casa i bimbi e ricostruendo momenti romantici è un’opzione assolutamente vincente. Chi cerca relax totale in crociera lo troverà: ritmi rilassati, piscine panoramiche, spa e centri benessere non mancano. A tutto ciò si aggiunge una cucina eccellente che propone specialità italiane e piatti provenienti da tutto il mondo per stuzzicare le papille gustative più curiose.

La vita a bordo è fatta per far sentire ogni viaggiatore a proprio agio, avendo accesso a tantissimi servizi esclusivi. E per i prezzi? Ci sono tante fasce che variano a seconda del pacchetto, della destinazione e della cabina.

Tra le tante opzioni di viaggio è proprio la crociera a vincere su tutti, dando modo di godersi relax, coccole e formule all inclusive. L’amore è anche questo: scegliersi ogni giorno, superare difficoltà e ovviamente concedersi dei momenti “per due” anche quando ci sono figli.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)