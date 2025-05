Astronomia: il marsalese Alessio Montalto premiato con un attestato di merito alla finale nazionale

14/05/2025 09:00:00

Alessio Montalto, alunno della classe II° L del Liceo scientifico "P. Ruggeri" di Marsala, si è classificato in una posizione dal sesto al decimo della finale nazionale dei XXIII° Campionati italiani di Astronomia che si è svolta a Teramo e Giulianova dal 6 al 9 maggio scorsi, appena fuori dall'elenco dei cinque studenti che sono stati scelti per rappresentare l'Italia alle olimpiadi internazionali di Astronomia che si svolgeranno in Romania il prossimo ottobre.

Alessio, come tutti i 22 selezionati da una apposita commissione, per qualificarsi a questa finale ha superato brillantemente una prima fase d'Istituto e una fase interregionale, risultando l'unico studente a rappresentare la Sicilia nella finale nazionale nella categoria Junior 2 ed il primo studente in assoluto ad essere selezionato per questa prestigiosa finale tra tutti gli istituti superiori della provincia di Trapani.

"Alessio in questa finale ha dato prova di grande talento, solida preparazione matematica e una profonda conoscenza del cielo stellato, ottenendo un prestigioso attestato di merito e sfiorando di un soffio la vittoria e la qualificazione alle Olimpiadi di astronomia" dice di lui il professore Vito La Bella, docente di Fisica e Matematica del liceo scientifico lilybetano che ha avuto l'onore di accompagnare lo studente in Abruzzo.

"Questo riconoscimento non solo premia le sue conoscenze astronomiche, ma anche la sua tenacia, la sua capacità di affrontare sfide complesse e la sua sana competizione. - continua il docente - Tutta la comunità scolastica del Liceo Scientifico "P. Ruggieri" è incredibilmente orgogliosa di Alessio e del suo percorso in questi campionati. Il suo esempio è fonte di ispirazione per tutti i nostri alunni, dimostrando come la passione, unita all'impegno e alla determinazione, può portare a risultati davvero straordinari".