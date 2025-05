14/05/2025 12:30:00

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della 102 Basket Erice che "chiarisce" le motivazioni relative alla mancata partecipazione ai play off promozione del Campionato di serie C femminile di Basket:

"A seguito di definitivo chiarimento con la Fip Regione Sicilia, comunichiamo ufficialmente che la 102 Basket Erice non avrà diritto a disputare i playoff del campionato di serie C femminile. Il malinteso era nato per il piazzamento della 102 Basket Erice al secondo posto nella seconda fase del campionato. Per accedere ai playoff, invece, si è tenuto conto solo dei risultati ottenuti nella prima fase".

Un regolamento molto strano che non premia il merito di una società giunta al secondo posto al termine della "stagione regolare" che di regolare, visto che viene calcolato soltanto il merito al termine del girone di andata, non sembra abbia nulla.