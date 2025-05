Rugby: il 17 maggio inizia a Marsala il 7° Torneo Millemete - Giovedì 15 la conferenza stampa di presentazione

14/05/2025 14:58:00

È cominciato il countdown per il 7° torneo “Millemete” che, anche quest’anno, dopo l’ottima riuscita della passata edizione, torna in scena a Marsala il 17 e 18 maggio 2025 allo stadio “Nino Lombardo Angotta”. Organizzato dai Fenici Rugby Marsala l’evento si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Magistrati - Sottosezione di Marsala. Il programma della manifestazione, una due giorni ricca di gare, con tantissime società provenienti da tutta la Sicilia, sarà presentato alla stampa giovedì 15 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Comune di Marsala. Siamo felici, emozionati e, al contempo, orgogliosi di organizzare nuovamente questa manifestazione a Marsala – dichiara il presidente dei Fenici Rugby Moreno Debiasi – Il torneo “Millemete” è un evento sportivo ed educativo nato per regalare giornate indimenticabili agli atleti che vi partecipano. Ogni risorsa, ogni sforzo, ogni dettaglio è pensato per offrire ai ragazzi un’esperienza straordinaria. Il “Millemete” nasce con un sogno: aiutare i nostri “campioni” a raggiungere mille traguardi, nello sport e nella vita. Ed è proprio da qui che prende il nome la manifestazione. Mi piace ricordare – aggiunge Debiasi – che da un piccolo gruppo di iscritti, oggi i Fenici contano oltre 140 giovani atleti, dai 4 anni fino alla categoria “under 16”. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per avere patrocinato l’evento, l’ANM sottosezione di Marsala per il sostegno, tutti gli sponsor e, soprattutto, il nostro splendido gruppo di ragazzini che, quotidianamente, ci regala emozioni. Per noi il rugby è molto più che uno sport – conclude il presidente – è uno strumento educativo, un modo per crescere cittadini consapevoli, solidali, pronti ad avanzare insieme e a sostenersi a vicenda".