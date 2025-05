Domenica il 45esimo anniversario della Marcia dello Zingaro

15/05/2025 17:30:00

Domenica 18 maggio 2025, alle 9:00, si terrà alla Riserva Naturale dello Zingaro l’evento per il 45° anniversario della Marcia dello Zingaro, promosso dal WWF Sicilia e inserito nel calendario delle celebrazioni per il Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Siciliana.

Sarà anche un’occasione per ricordare Franco Russo, storico ambientalista, tra i promotori della marcia del 1980 e figura centrale nella nascita della prima riserva naturale in Sicilia. Russo, già presidente del WWF Sicilia e dirigente tecnico forestale, è stato artefice di importanti leggi e della creazione di decine di aree protette.

“Il suo esempio è ancora oggi una guida”, ha dichiarato Pietro Ciulla, delegato WWF per la Sicilia. “In un momento in cui l’ambiente è sempre più sotto attacco, ricordare la Marcia dello Zingaro significa rinnovare l’impegno per la tutela del nostro patrimonio naturale”.

Alle 15.30 al Borgo di Scopello ci sarà poi una passeggiata verso la Riserva dello Zingaro e oggi vuol dire continuare a marciare per l’ambiente, i beni comuni e contro mafia, privatizzazioni e incendi. Si concluderà alla Riserva dello Zingaro con una merenda condivisa e musica in acustico.

18 maggio 1980 - 18 maggio 2025: 45° anniversario della marcia per la Riserva dello Zingaro. Il manifesto per i 45 anni:

La lotta per lo Zingaro è stata esemplare per salvare uno spazio naturale dalla predazione distruttiva e dall'affarismo mafioso. Cittadin*, associazioni ambientaliste e antimafia, progetti di solidarietà locale hanno deciso di far sentire la propria voce, per ricordare l’essenza di questa lotta, la sua storia ed immaginare il suo futuro.

Un’opera di memoria collettiva e di passaggio intergenerazionale: la gratitudine verso chi si è organizzato per combattere. Ascoltare e trasmettere la propria testimonianza è un dovere civico.

Mettere in guardia dai pericoli minacciosi e dalle decisioni sbagliate è un dovere politico. Dimostrare la nostra solidarietà a tutti coloro che ancora oggi rendono la Riserva un luogo unico per la preservazione dell'habitat naturale del Mediterraneo è un dovere umano. Continuare a lottare uniti e determinati per ampliare in Sicilia le possibilità di far coesistere tutela ambientale, economie territoriali e rispetto del vivente è un dovere etico.

È con noi il ricordo vivo di Franco Russo, insigne instancabile artigiano di questa vittoria a fianco del WWF e Legambiente, così come l'impegno dei compagni e compagne di Peppino Impastato, il lavoro dell'azienda Agricoltura e Foreste, il gruppo di compagn* di Castellammare del Golfo della sinistra rivoluzionaria.

Non vogliamo superstrade, turismo di massa, privatizzazione dei beni comuni, ritorno degli incendi dolosi, mare avvelenato, messa in pericolo di un territorio sempre più sfruttato senza una visione a lungo termine, condannandolo insieme alle generazioni future.