Petrosino: lavori in spiaggia a Sibiliana che nessuno ha mai autorizzato. Il video

15/05/2025 10:15:00

Un video mostra evidenti accumuli di alghe spostate sulla battigia della spiaggia di Sibiliana a Petrosino. Le immagini documentano interventi di movimentazione delle biomasse marine che, però, non risultano essere stati autorizzati dal Comune.

A chiarirlo è direttamente il sindaco Giacomo Anastasi, che commenta così: “Il nostro Ufficio tecnico sta lavorando per l'ultimazione del progetto di pulizia spiagge. L'intervento mostrato nel video non è opera del Comune. Sto predisponendo immediatamente un sopralluogo per la verifica di quanto accaduto e agiremo per quanto di nostra competenza. La tutela e la difesa delle nostre coste prima di tutto!”.

L'amministrazione comunale, dunque, si dissocia completamente dall’attività documentata nel video, annunciando anche che i lavori ufficiali di pulizia delle spiagge partiranno a breve, una volta completato l’iter tecnico-amministrativo.

Resta da chiarire chi abbia eseguito l’intervento e con quali mezzi, ma soprattutto con quale scopo, vista la delicatezza degli ecosistemi costieri e le normative che regolano lo spostamento delle biomasse come le alghe.

Intanto, il Comune si prepara a monitorare la situazione, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia ambientale del litorale petrosileno.