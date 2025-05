Dalla panchina del Trapani alla gloria in Coppa Italia: il trionfo di Vincenzo Italiano

15/05/2025 10:19:00

Il calcio è fatto di storie, di percorsi che iniziano lontano dai riflettori e che, passo dopo passo, portano alla gloria. È il caso di Vincenzo Italiano, ex allenatore del Trapani, che ieri sera ha sollevato la Coppa Italia alla guida di un sorprendente Bologna, riportando il trofeo sotto le Due Torri dopo 51 anni.

Ma per chi a Trapani ha vissuto quella straordinaria stagione 2018/2019, il successo di Italiano ha un sapore ancora più speciale.

Il nome di Vincenzo Italiano è inciso nella memoria del popolo granata. Arrivò sulla panchina del Trapani nell’estate del 2018, per quella che fu la sua prima esperienza da allenatore nei professionisti. Un debutto che si trasformò subito in un capolavoro: promozione in Serie B, semifinale di Coppa Italia di Serie C (miglior risultato di sempre per la società) e un’identità di gioco chiara e offensiva, moderna e ambiziosa. Quel Trapani era spettacolo puro, capace di emozionare una piazza intera, non solo per le vittorie ma per il calcio espresso.

Italiano non ha mai dimenticato Trapani. Più volte ha ricordato quanto quella stagione, vissuta in un clima di entusiasmo ma anche di difficoltà societarie, sia stata fondamentale per la sua crescita professionale. Fu lì che si fece conoscere: per il gioco propositivo, per la capacità di valorizzare i giovani, per la visione di un calcio che oggi lo ha portato ai vertici nazionali.

Il trionfo di ieri è il coronamento di un percorso cominciato lontano dai grandi palcoscenici, da una panchina di Serie C, in una città che oggi lo applaude ancora una volta. È una vittoria anche per Trapani, che vede uno dei protagonisti della propria storia salire sul tetto del calcio italiano.

Bravo Vincenzo, questa Coppa profuma anche di granata.