Castellammare: Sebastiano Lentini festaggia 102 anni e rinnova la patente di guida

15/05/2025 08:04:00

A 102 anni c'è chi spegne le candeline... e chi rinnova la patente! Sebastiano Lentini, cittadino di Castellammare del Golfo, ha deciso di celebrare il suo incredibile traguardo anagrafico regalando a sé stesso qualcosa di davvero speciale: il rinnovo della patente di guida.

Sì, perché nonno Sebastiano non è solo lucido e autonomo, ma anche perfettamente in grado di guidare la propria auto. Lo ha dimostrato presentandosi – con la sua proverbiale determinazione – alla commissione medica, che gli ha confermato l'idoneità alla guida per altri due anni. E non si è fatto mancare nulla: ha raggiunto con l’auto il locale dove ad attenderlo c’erano venti nipoti, ventisette pronipoti e un'intera comunità pronta ad applaudirlo.

Una vita vissuta intensamente, quella di Sebastiano Lentini: allevatore di professione, ha gestito per anni insieme all’amata moglie Maria un piccolo negozio di generi alimentari in via Piave. La sua storia è fatta di sacrifici, lavoro, amore e una tempra d’altri tempi. Rimasto vedovo a 100 anni dopo 72 anni di matrimonio, non si è mai arreso alla solitudine. Pur non avendo avuto figli, è circondato da un'immensa famiglia con 20 niporti e 27 proniporti che lo circondano con affetto.

Durante i festeggiamenti, il sindaco Giuseppe Fausto ha voluto omaggiare il super nonno con una targa celebrativa, consegnata proprio nel locale dove si è tenuta la festa. «È un vero piacere poter dialogare ed abbracciare a nome di tutta Castellammare del Golfo il nostro nonnino Sebastiano – ha dichiarato il primo cittadino –. È un esempio di resilienza, lucidità e forza d’animo. Una guida – in tutti i sensi – per la nostra comunità».

Tra abbracci, applausi, brindisi e torta, l’atmosfera era quella delle grandi occasioni. Nonno Sebastiano, con la sua discrezione e il suo sguardo ancora vispo, ha ringraziato tutti con un sorriso.