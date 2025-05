15 Maggio: a Istanbul iniziano i negoziati, nuove sanzioni contro la Russia, Trump a Doha

15/05/2025 07:03:00

E' il 15 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi a Istanbul si aprono i nuovi negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Zelens’kyj è arrivato in città, ieri sera tardi il Cremlino ha fatto sapere che Putin non ci sarà. Quando lo ha appreso, anche Trump ha dato forfait

• Ieri i 27 Stati membri dell’Unione europea hanno dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni economiche alla Russia, il diciassettesimo da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina tre anni fa

• Trump prosegue il suo viaggio in Medio Oriente. Ieri è stato accolto a Doha, in Qatar, con un lungo tappeto rosso, una parata di cammelli e una cyber truck Tesla rossa. A Riad ha incontrato il presidente siriano Abu Mohammed al-Jolani, nel pomeriggio è andato a Doha, oggi sarà negli Emirati

• Trump a Riad ha criticato le politiche di nation-bulding dei neo-conservatori e quelle progressiste delle ong: sarebbero un fallimento, ha detto, perché avrebbero distrutto i Paesi che volevano ricostruire

• Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ex premier Mario Draghi hanno partecipato al simposio delle Fondazioni Cotec europea a Coimbra, in Portogallo, dove hanno parlato degli effetti negativi dei dazi statunitensi sull’economia europea. Poi sono tornati in Italia insieme, a bordo dell’areo della Presidenza della Repubblica

• Alla Camera, durante un’interrogazione sulla sanità, Elly Schlein e Giorgia Meloni «se le sono date di santa ragione, compresi colpi sotto la cintura»

• A Milano, nel quartiere Vigentino, un ragazzino di 15 anni ha colpito in testa con una lampada una signora di 82, poi l’ha strangolata. Poi ha confessato l’omicidio a sua mamma, che ha chiamato la polizia

• Il deputato Emanuele Pozzolo è fuori da Fratelli d’Italia. Estromissione dal partito: ecco l’epilogo politico della vicenda dello sparo di Capodanno, che tanto aveva imbarazzato i meloniani

• La procura di Pavia, nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una serie di perquisizioni e sequestri di dispositivi informatici, e ha ordinato ai Vigili del fuoco di svuotare un canale a Tromello, alla ricerca della presunta arma del delitto

• La Guardia di Finanza ha scoperto e multato 2.189 utilizzatori di «pezzotto», un sistema illegale per vedere gratis partite e piattaforme a pagamento. Saranno multati con un minimo di 154 euro fino a un massimo di 5 mila

• Il Parlamento scozzese ha approvato un provvedimento che mira a legalizzare il ricorso all’eutanasia

• Il Bologna ha sconfitto il Milan per 1 a 0. La partita è stata risolta con un gol di Dan Ndoye al 53’ minuti, e i rossoblù hanno portato a casa la Coppa Italia

• Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali di Roma, ha battuto ai quarti Zverev, il numero 2 della classifica mondiale, in due set (7-6, 6-4)

• Jannik Sinner è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone, e gli ha regalato una copia della sua racchetta





• Mads Pedersen ha vinto anche la quinta tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Matera

• L’ex presidente dell’Uruguay Pepe Mujica ha chiesto che le sue ceneri vengano sepolte nel suo casolare a Rincón del Cerro, accanto a quelle della adorata cagnetta Manuela

• Ilary Blasi ha detto sì alla proposta di matrimonio di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che da oltre due anni è al suo fianco

• Dopo 27 anni insieme Stefania Corona ha lasciato Alvaro Vitali: «Mi sono stancata di essere trasparente, voglio pensare un po’ di più a me stessa»

Titoli

Corriere della Sera: Ucraina, vertice senza Putin

la Repubblica: “Europa, nessun dorma”

La Stampa: Pace, lo strappo di Putin / Zelensky: io pronto a tutto

Il Sole 24 Ore: Spese di trasferta, Iva e arte, professioni: arriva il nuovo decreto legge fiscale

Avvenire: «Ogni sforzo per la pace»

Il Messaggero: Istanbul, lo schiaffo di Putin

Il Giornale: Garlasco, la strategia segreta dei pm

Qn: Scossa del Colle e di Draghi / «Nessun dorma in Europa»

Il Fatto: Sms a Pfizer: sberla della Corte a Ursula

Leggo: Meloni-Schlein, scontro in Aula

Libero: Sinistra fantasma

La Verità: Von der Leyen condannata / «Sui vaccini è fuorilegge»

Il Mattino: Conte, tutto in 10 giorni

il Quotidiano del Sud: La scossa di Mattarella e Draghi

il manifesto: Brava gente

Domani: Ucraina, appuntamento al buio / Giallo sul summit Putin - Zelensky