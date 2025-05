Crollano i solai di una palazzina. Tragedia sfiorata a Mazara

15/05/2025 20:00:00

Attimi di paura questa mattina a Mazara del Vallo, in via Pisa n. 38, dove intorno alle 11:24 è avvenuto il crollo dei solai di una palazzina a due piani. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti: al primo piano viveva un nucleo familiare di quattro persone, che è rimasto illeso.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto con una squadra e un funzionario di guardia, è crollato completamente il solaio della camera da letto dell’appartamento al primo piano, di circa 18 metri quadrati, trascinando con sé anche il solaio sottostante del piano terra, fortunatamente disabitato.

Gravi i danni strutturali: una delle pareti dell’edificio, quella che affaccia sulla strada, è rimasta “a bandiera”, ovvero priva del supporto delle murature laterali e quindi estremamente instabile. La causa del cedimento sarebbe da attribuire all’infradiciamento delle travi, che si sono spezzate nel punto in cui erano ancorate ai muri perimetrali.

I Vigili del Fuoco hanno raccomandato l’immediata messa in sicurezza della parete per evitare nuovi crolli, oltre alla rimozione del materiale caduto nel piano terra e alla copertura del tetto con teloni, in vista di possibili piogge.

A scopo precauzionale, è stato disposto il divieto di transito veicolare in via Pisa, mentre per garantire la sicurezza dei pedoni sarà installata una protezione con mantovana rigida dal civico 40 al civico 34.

L’area resta interdetta in attesa dell’intervento di tecnici qualificati per la messa in sicurezza e la valutazione complessiva della stabilità dell’edificio.