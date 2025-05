La tempesta sulla Sicilia e le altre notizie del 15 Maggio 

15/05/2025 09:24:00

Maltempo, nuova allerta in Sicilia

Una nuova perturbazione interesserà la Sicilia tra oggi e domani, con temporali, piogge intense e rischio di criticità idrogeologiche. A causarla è un vortice depressionario proveniente dal Nord Africa.

Omicidio di Alcamo, indagini su usura e ricatti sessuali

C'è un contesto torbido dietro l'omicidio di Antonino Arculeo, trovato morto nella zona di Acquedolci ad Alcamo. La squadra mobile di Palermo indaga su un possibile giro di usura e ricatti sessuali.

Droga nella Trapani "bene", ridotte ma confermate le condanne

La Corte d’Appello ha ridotto le pene ma confermato le condanne per il traffico di cocaina nella Trapani elegante. Ventisei anni al capo della banda, Massimiliano Voi.

Alcamo, maxi sequestro di droga, due arresti

La Polizia ha arrestato due pregiudicati stranieri, trovati in possesso di un ingente quantitativo di hashish, cocaina e marijuana destinato allo spaccio.

Marsala, tentato omicidio a Strasatti: rinviato a giudizio un tunisino

A giudizio Mohamed Alì Khalifa, 26 anni, accusato del tentato omicidio di un connazionale, Mounir Mhadhbi, colpito alla testa con un'arma bianca lo scorso luglio a Strasatti.

Castellammare, a 102 anni rinnova la patente

Sebastiano Lentini, 102 anni, originario di Castellammare del Golfo, ha festeggiato il compleanno rinnovando per altri due anni la patente di guida. Ancora perfettamente autosufficiente, guida autonomamente la sua auto.

Trapani, rischio idraulico elevato per le ex saline

Potrebbero essere classificate in zona R4, con altissima pericolosità idraulica, le ex saline di via Virgilio a Trapani, con possibili effetti significativi sullo sviluppo urbanistico della città.

Redditi in provincia di Trapani: Marsala prima per gettito, Erice per reddito medio

Marsala guida la classifica provinciale per volume di redditi dichiarati, seguita da Trapani e Alcamo. Il reddito medio pro capite più alto è invece ad Erice.

Marsala, inaugurato progetto di orto terapia e pet therapy

Inaugurato ieri a Marsala il progetto di orto terapia e pet therapy curato da F.O.O.D. ficus e Anffas, destinato ai ragazzi e alle ragazze con disabilità per favorire autonomia e integrazione sociale.

ARS, approvata la Manovra bis da 50 milioni di euro

La commissione Bilancio all’ARS ha approvato la Manovra bis da circa 50 milioni di euro. Maggioranza compatta ma risicata dopo il ritiro di molti dei 250 emendamenti iniziali.

