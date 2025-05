Castelvetrano in festa per la XXIII Edizione del Corteo Storico di Santa Rita

15/05/2025 10:22:00

Domenica 18 maggio, Castelvetrano si prepara ad accogliere uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’anno: il Corteo Storico di Santa Rita, giunto alla sua ventitreesima edizione.

Un appuntamento che fonde fede, cultura e tradizione popolare, in un’atmosfera suggestiva e profondamente coinvolgente.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17.30 dalla Scalinata di Santa Rita, in Piazza Stazione. Da lì, il centro storico della città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Centinaia di figuranti in abiti d’epoca animeranno le vie cittadine, accompagnati da musici, sbandieratori, giocolieri e danzatori. Sarà una vera e propria rievocazione della vita di Santa Rita da Cascia, la Santa dei casi impossibili, amatissima da generazioni di fedeli.

Tra i gruppi che prenderanno parte al corteo, si segnalano i Giocolieri di Stendardi di Delia, gli Sbandieratori di Caccamo, i Tamburi Aragonesi di Castelvetrano e il gruppo di danza storica CLAMAR Dance Academy di San Vito Lo Capo, che contribuiranno a rendere ancora più spettacolare l’evento.

Il corteo si concluderà presso il Sistema delle Piazze, dove si svolgerà un’altra importante iniziativa: “Il Sicily Food Vibes”, manifestazione voluta dalla Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura nell’ambito delle attività legate alla Regione Europea della Gastronomia. Sarà un’occasione per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e promuovere i sapori autentici della tradizione siciliana.

La giornata si chiuderà alle ore 21.00 con uno spettacolo di cabaret che vedrà protagonisti “I 4 Gusti”.