Il Patto per la lettura della Valle del Belice protagonista al Salone del libro di Torino

Domani, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 17:00, il Salone Internazionale del Libro di Torino ospiterà uno degli eventi centrali per la promozione della lettura in Sicilia:

“Comunità in rete. I Patti intercomunali per la lettura in Sicilia. L’esperienza del Patto per la lettura della Valle del Belice e del Patto per la lettura delle Madonie”, in programma presso lo Spazio Sicilia – Stand W116-X115 della Regione Siciliana, nel Padiglione Oval.

L’incontro accenderà i riflettori su due importanti realtà siciliane che hanno saputo fare rete per valorizzare il libro come strumento di crescita sociale e culturale: il Patto per la lettura della Valle del Belice e il Patto per la lettura delle Madonie, due “comunità di pratiche” che hanno scelto di allearsi, pur nella diversità dei loro contesti territoriali, per promuovere un’azione condivisa a favore della lettura e dell’accesso alla cultura.

Un modello di cooperazione culturale territoriale

Nel dettaglio, il Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice, avviato nel 2022 con il coordinamento della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Trapani, coinvolge i Comuni di Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Gibellina (capofila), Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale e Vita. Sei di questi – Partanna, Gibellina, Salemi, Campobello di Mazara, Calatafimi-Segesta e Santa Ninfa – hanno recentemente ottenuto dal Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura) la prestigiosa qualifica di “Città che legge 2024–2026”.

L’esperienza sarà messa a confronto con quella del Patto per la lettura delle Madonie, attivo in otto Comuni del Parco delle Madonie, anch’essi inseriti nella rete delle “Città che leggono”. L’incontro sarà occasione per riflettere sull’importanza di fare sistema tra biblioteche, scuole, festival, librerie, associazioni e amministrazioni pubbliche, creando una filiera culturale territoriale solida e partecipata.

Un evento nazionale per condividere buone pratiche

L’iniziativa rientra nel programma nazionale di valorizzazione dei Patti per la lettura promosso dal Cepell, che riconosce la lettura come un valore sociale fondamentale da promuovere attraverso alleanze stabili e durature. L’obiettivo è migliorare il benessere individuale e collettivo, favorire la coesione sociale e stimolare lo sviluppo del pensiero critico.

Durante l’incontro, saranno presentate esperienze, buone pratiche, risultati raggiunti e progetti futuri, grazie agli interventi di rappresentanti istituzionali e culturali regionali e nazionali.

Intervengono:

Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina, capofila del Patto per la lettura della Valle del Belice; Giuseppe Ferrarello, Sindaco di Gangi, capofila del Patto per la lettura delle Madonie; Luciano Lanna, Direttore del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura;Vincenzo Santoro, Responsabile Cultura, Turismo e Agricoltura ANCI; Antonino La Spina, Presidente nazionale UNPLI; Florindo Rubbettino, Delegato AIE per il Sud Italia; Renato Alongi, Regione Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. Trapani, Rete bibliotecaria BiblioTP; Carolina Lo Nero, Coordinatrice Patto per la lettura delle Madonie; Giuseppe Bica, Commissione Cultura ARS; Fabio Venezia, Vicepresidente Commissione Bilancio ARS; Roberto Franco, Assessore alla Cultura del Comune di Gangi; Elena Andolfi, Biblioteca Empedocle, Fondazione Orestiadi, Gibellina; Leonardo Gennaro, Presidente Banca di Credito Cooperativo – Madonie; Ilenia Maggio, Consigliere Comune di Geraci; Dario Barà, Diocesi di Cefalù; Anna Rizzo, Antropologa culturale; Aurelia Lo Mauro, Assessore alla Cultura Comune di Petralia Soprana.

Un’occasione di visibilità e riconoscimento

La partecipazione al Salone del Libro rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli anni dai territori coinvolti, che, grazie alla sinergia tra enti pubblici, scuole, associazioni e operatori culturali, hanno saputo dar vita a reti virtuose per la promozione della lettura.

Un momento di confronto che vuole essere anche ispirazione per altre realtà italiane, affinché la cultura non resti isolata ma diventi realmente condivisa, accessibile, generatrice di legami e identità collettive. L’appuntamento di Torino sarà dunque anche un invito a investire nella lettura come leva per lo sviluppo, l’inclusione e la rinascita dei territori.

*****

Cortili Narranti e il Premio Città di Erice: Luci sui Festival al Salone del Libro - C’è anche l’identità siciliana raccontata dai cortili di pietra di Erice tra le protagoniste del Salone del Libro di Torino, grazie alla selezione della rassegna “Cortili Narranti” e del Premio Letterario Città di Erice nella sezione speciale “Luci sui Festival”.

Promosse dall’Associazione Vivere Erice, le due iniziative celebrano da anni il connubio tra cultura e territorio, con eventi che da luglio a settembre animano Erice e Trapani coinvolgendo scrittori, musicisti, scienziati e studenti. La presidente del premio 2025 è Stefania Auci, autrice dei best seller I Leoni di Sicilia e L’inverno dei leoni.

«Siamo felici di rappresentare la nostra terra al Salone – dichiarano Mariza D’anna e Noemi Genovese, presidente e vice presidente dell’associazione –. Portiamo avanti il nostro lavoro con passione, nonostante i pochi mezzi, promuovendo la lettura anche nelle scuole e tra i giovani». L’appello alla Regione è chiaro: sostenere chi fa cultura nei territori più lontani dai grandi centri, ma non meno vitali.

*****

UELCI al Salone del Libro 2025: parole che creano futuro - 22 editori, 31 eventi, un’unica visione: quella dell’Unione Editori e Librai Cattolici Italiani (UELCI) che al Salone del Libro di Torino 2025 porta in scena la forza delle “Parole creatrici”, capaci di leggere il presente e gettare una rete verso un futuro autentico.

Tra narrativa, spiritualità, pedagogia, attualità e saggistica, nello stand UELCI (Oval, W21) si alterneranno incontri e presentazioni, con ospiti di rilievo. Tre appuntamenti speciali accendono il dibattito su parole emblematiche:

“Sororità”, sabato 17 maggio con Adriana Valerio, Marinella Perroni e Stefania Auci.

“Netily”, neologismo che fonde “network” e “family”, domenica 18 maggio con Rosy Russo, Vera Gheno, don Alberto Ravagnani.

“Fragilità” e “Fraternità e pace”, lunedì 19 maggio con figure di spicco del pensiero spirituale e sociale.

«Viviamo in un’epoca in cui le parole più importanti sembrano svuotate – osserva Crispino Di Girolamo, presidente UELCI –. Ma dalle periferie culturali possono nascere nuove parole, generative, essenziali, capaci di ricostruire». La riflessione si concluderà con l’Assemblea UELCI, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI.