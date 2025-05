Sicily Food Vibes a Castelvetrano: tre giorni per raccontare la Sicilia del gusto

15/05/2025 16:55:00

La Sicilia, proclamata Regione Europea della Gastronomia 2025, continua il suo viaggio attraverso sapori, tradizioni e innovazione con “Sicily Food Vibes”, il tour ideato per valorizzare il patrimonio agroalimentare dell’Isola.

Dopo l’esordio a Corleone, il testimone passa a Castelvetrano, che da venerdì 16 a domenica 18 maggio si trasformerà nel palcoscenico del gusto con un programma ricco di eventi, incontri e sapori.

Piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, nel cuore del Sistema delle Piazze, ospiterà per tre giorni chef, produttori, istituti alberghieri e appassionati del buon cibo. Un’iniziativa pensata non solo per celebrare le eccellenze locali, ma per promuovere una cultura alimentare radicata nell’identità territoriale e proiettata verso uno sviluppo sostenibile e consapevole.

In primo piano, i prodotti simbolo della Valle del Belìce: la Vastedda del Belìce DOP, unico formaggio ovino a pasta filata in Europa; l’olio extravergine di oliva Nocellara del Belìce; il pane nero di Castelvetrano, frutto di grani antichi e cottura tradizionale; e poi la pasta di San Giuseppe, le “siringate”, il cous cous trapanese, la cassata reinterpretata in chiave moderna.

Il programma si apre venerdì 16 maggio, alle 10:00, con un laboratorio didattico dedicato alla “Pasta spizzicata” e agli “gnocculi cavati”, a cura dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Seguiranno alle 11:00 l’inaugurazione ufficiale dell’evento con le autorità e l’apertura dell’area Expo, e alle 12:15 una masterclass dedicata a “pane nero, grani antichi e olio Nocellara del Belìce DOP”, con la chef Rosy Napoli e il produttore Lorenzo Russo. Dalle 16:00 apertura degli stand espositivi, e a seguire i cooking show: alle 18:30 l’“Arancina gourmet” con Vastedda del Belìce e sardina di Selinunte, alle 19:30 il “Dolce Cuscus”, e alle 22:00 un DJ set a cura del Cafè d’Aragona.

Sabato 17 maggio, l’offerta si rinnova: alle 10:00, laboratori per bambini “I dolci momenti” con gli chef Ignazio Savona e Dennys Sarzana; alle 12:30 cooking show dedicato alla “Pasta di San Giuseppe” e alla degustazione dei vini della Valle del Belìce. Alle 16:00, spazio alla riflessione con la conferenza “Tra storia e sapori: una unione tra gusto e territorio” al Teatro Selinus. Alle 17:00, un laboratorio sulle busiate e i grani antichi, e dalle 18:30 in poi due momenti centrali: “Sua maestà il Cuscus Trapanese” e “La Sicilia in Cassata”, rivisitazione moderna del dolce tradizionale. A seguire, magia e cabaret con il Mago Plip alle 20:30 e live music fino a notte fonda.

Domenica 18 maggio, giornata conclusiva, si apre alle 10:30 con la cerimonia di premiazione della V edizione del concorso “Olio delle Contrade Selinuntine”, a cura di Slow Food e Asprol Selinunte. Alle 12:30, il cooking show dello chef Vincenzo Pasini con la pasta alla Norma e i vini della cantina Musanegra. Alle 17:30, lo chef Angelo Pumilia presenterà un piatto ispirato alla tradizione reinterpretata: gnocchetti di ceci con vastedda, nocellara e pane atturrato. Gran finale alle 21:00 con lo spettacolo di cabaret “I 4 Gusti”.

«Castelvetrano è onorata di rappresentare l’eccellenza agroalimentare della Valle del Belìce», ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini, sottolineando l’importanza di un evento che coniuga qualità dei prodotti, cultura e accoglienza. «Sicily Food Vibes è molto più di una rassegna gastronomica – ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo – è un racconto collettivo della Sicilia, delle sue comunità e del suo paesaggio produttivo».

Dello stesso avviso anche l’assessora al Turismo, Elvira Amata, che ha evidenziato l’importanza di un progetto capace di rafforzare l’offerta turistica integrata, puntando sul cibo come leva culturale e attrattiva.

“Sicily Food Vibes” è un viaggio esperienziale che, da maggio a ottobre 2025, toccherà borghi e città dell’intera Isola, con l’ambizione di generare valore reale attraverso la valorizzazione delle filiere locali, l’educazione alimentare e la promozione di un turismo lento e autentico.