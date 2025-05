"Sport, Movimento e Terza Età": a Erice un convegno per promuovere la salute degli anziani

15/05/2025 17:29:00

In occasione del 60° anniversario dalla sua fondazione, il Panathlon Club di Trapani promuove una significativa iniziativa dedicata al benessere e alla qualità della vita nella terza età.

Si tratta del convegno “Sport, Movimento e Terza Età”, in programma martedì 20 maggio, alle ore 9.30, presso il Polo Territoriale Universitario di Trapani.

L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’Ateneo Palermitano, del Consorzio Universitario di Trapani, di Sport & Salute S.p.A. e del Comune di Erice, si propone di affrontare in modo multidisciplinare il tema dell’invecchiamento attivo attraverso lo sport, l’alimentazione e il ruolo delle istituzioni.

A moderare i lavori sarà il professor Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani. Il primo intervento sarà affidato al professor Giuseppe Battaglia, docente universitario in “Scienze delle attività motorie e sportive”, che approfondirà “Il ruolo dell’esercizio fisico nella popolazione anziana: nuovi paradigmi per un invecchiamento sano”, sottolineando quanto l’attività motoria possa incidere positivamente sulla salute fisica e mentale degli over 65.

Seguirà il contributo del dottor Samuele Casartelli, nutrizionista, che parlerà di “Alimentazione e sport nella terza età”, evidenziando la stretta correlazione tra corretta nutrizione e attività fisica per il mantenimento di uno stile di vita sano.

Il dottor Giovanni Basciano, con una laurea magistrale in management dello sport e delle attività motorie, porterà l’attenzione sul tema “Muoversi con gioia, anche dopo i 60 – Walking Basket e Walking Football”, due discipline in espansione che rendono lo sport accessibile, inclusivo e divertente anche per chi ha superato la soglia dei sessant’anni.

Il dottor Elio Naso, esperto in scienze motorie, interverrà su “L’importanza dell’esercizio fisico muscolare per contrastare la sarcopenia”, una condizione molto diffusa tra gli anziani che comporta la perdita di massa e forza muscolare, ma che può essere efficacemente prevenuta con programmi mirati di allenamento.

Chiuderà il ciclo degli interventi il dottor Angelo Irienti, dottore commercialista, con una relazione dal titolo “Ruolo delle Istituzioni e delle Associazioni nello sviluppo dello Sport nella terza età”, offrendo una riflessione sul valore sociale e strategico delle reti territoriali nel promuovere pratiche sportive tra gli anziani.