 Prevenzione incendi a Castellammare: divieto di accensione fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 

15/05/2025 18:30:00

Entra in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Fausto per la prevenzione degli incendi boschivi e rurali: da giovedì 15 maggio e fino al 31 ottobre 2025 è vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento si inserisce nel piano di prevenzione e contrasto degli incendi, sempre più frequenti e pericolosi durante la stagione estiva. L’ordinanza impone ai proprietari e conduttori di terreni agricoli e incolti, soprattutto in prossimità di boschi e strade, di provvedere alla pulizia delle aree per almeno 20 metri dalla scarpata o banchina stradale, rimuovendo sterpaglie, rovi, rami secchi e qualsiasi altro materiale combustibile.

I residui derivanti da tali interventi devono essere depositati all’interno della proprietà, ad almeno 100 metri di distanza da scarpate e banchine, per garantire un’adeguata sicurezza.

Il divieto di accensione fuochi è generale, ma prevede una deroga temporanea: dal 15 maggio al 30 giugno e dall’1 al 31 ottobre, la combustione di materiale agricolo o forestale è consentita, ma solo previa comunicazione al distaccamento forestale e con rigide modalità. I fuochi devono essere accesi in piccoli cumuli, lontano da aree arboree o cespugliate, tra le 5 e le 9 del mattino, e sorvegliati fino alla completa estinzione.

In ogni caso, è sempre vietato accendere fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate, con particolare attenzione ai venti di Scirocco (provenienti da Sud-Est).

Le sanzioni previste sono severe: per incendi che colpiscono anche una piccola parte di ettaro si applica una multa da 51,65 a 258,23 euro. In caso di incendio provocato volontariamente o per negligenza, la sanzione amministrativa sale a un minimo di 5milA euro fino a un massimo di 50mila euro.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima collaborazione e a segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio alle autorità competenti:

Vigili del fuoco (115) - Corpo forestale – servizio antincendio boschivo (1515) - Polizia municipale (0924 592542) - Protezione Civile Comunale (0924 592435) - Dipartimento regionale di Protezione Civile (091 7433111 – SORIS: 800 404040)

La prevenzione è responsabilità di tutti: con piccoli gesti si possono evitare gravi danni all’ambiente, alle persone e al patrimonio naturale del territorio.