Caso ex saline di Trapani: M5s accusa il Pd di "memoria corta" sulla cementificazione di via Virgilio

15/05/2025 15:15:00

Nuovo capitolo nella disputa politica sul futuro delle ex saline di via Virgilio. Dopo la nota con cui il Partito Democrativo ha rivendicato l'impegno dell'assessore Giuseppe Pellegrino sul dossier idraulico, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle replica puntando il dito contro le consigliere dem Marzia Patti e Giulia Passalacqua.

Secondo il M5s, le due esponenti di maggioranza "oggi difendono ciò che seppero preservare nel recente passato". Le polemica prende le mosse dal marzo 2020, "quando - ricorda Francesca Trapani, coordinatrice del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle - avviammo uno studio sugli interventi in via Virgilio e segnalammp che l'area rappresenta un corridoio ambientale fondamentale". Al centro del contendere resta la variante urbanistica del 2022 che ha permesso di realizzare una Residenza Sanitaria Assistenziale di terreno destinato a verde pubblico. "Allora Patti e Passalacqua votarono sì a quell'enorme struttura socio - sanitaria" sostiene Francesca Trapani, denunciando che l'opera "ha sacrificato migliaia di metri quadrati di suolo permeabile".

L'altro nodo è il sottopasso ferroviario oggi in costruzione. "Fu approvato - ricorda la pentastellata - con elaborati che non consideravano l'impatto cumulativo della RSA, né si valutò se servisse una Valutazione Ambientale Strategica". Dal canto loro, lo stesso Pd aveva bollato come "strumentale" la critica, spiegando che il progetto di sottopasso "migliorerà la viabilità e sarà dotato di un sistema di pompaggio delle acque".

Il Movimento richiama anche il tracciato della strada ZES : "il Consiglio comunale ha votato una soluzione che rischiava di tombare l'ultimo canale di scolo. Solo dopo le nostre osservazioni - rivendica Francesca Trapani- il progetto è stato riprogrammato". Quanto alla lottizzazione delle ex saline Collegio-Modica, i grillini ricordano che il Pd "non ha mosso un dito", mentre l'assessore Pellegrino "l'ha difesa dicendo che era già prevista dal vecchio Piano Regolatore Generale".

«La lotta al dissesto idrogeologico — conclude la nota firmata dalla coordinatrice Francesca Trapani — si fa con meno cemento e più suolo libero, non con slogan last-minute». Dal PD per ora nessuna replica formale, ma l’assessore Pellegrino nei giorni scorsi aveva ribadito che «l’obiettivo è trasformare la ex salina Collegio in vasca di laminazione», sottolineando che la classificazione di rischio — attesa dall’Autorità di Bacino — «non dipende dal Comune».

Intanto, i tecnici di Technital sono chiamati a consegnare entro giugno lo studio idraulico definitivo. Solo allora si saprà se l’area riceverà il temuto vincolo R4, che vieterebbe nuove edificazioni e imporrebbe interventi strutturali contro le bombe d’acqua.