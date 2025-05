Trapani, Ciminnisi:"Basta cemento sulle aree a rischio dell'ex saline"

15/05/2025 18:00:00

"È semplice follia continuare ancora a pensare che si possa operare un’ulteriore lottizzazione nelle aree delle ex saline a ridosso della via Virgilio. La nostra richiesta di apporre un vincolo di rischio idraulico su quelle aree, avanzata ormai più di un anno fa mentre ci accusavano di non conoscere le carte, è ormai imprescindibile".

Lo ha detto la deputata regionale del M5S, Cristina Ciminnisi, dopo aver appreso delle valutazioni emerse a Palermo nell’incontro presso la Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico alla presenza dei tecnici regionali, dell’amministrazione comunale e della Technital spa. Un confronto che ha posto in evidenza l’urgenza di mettere in sicurezza un territorio martoriato da anni di inazione e scelte urbanistiche dissennate.

«Finalmente – dichiara la deputata regionale – si riconosce la gravità delle criticità idrauliche che affliggono la città di Trapani che avevamo puntualmente denunciato. Ci avevano detto di essere allarmisti e disfattisti, e invece è emerso che avevamo ragione: costruire in quelle aree comprometterebbe l’equilibrio idrogeologico dell’intera città e qualsiasi tentativo di lottizzazione sulle saline metterebbe a rischio la sicurezza dei cittadini».

«Ci aspettiamo – conclude la deputata – che da parte di tutte le istituzioni coinvolte ci sia uno scatto di responsabilità e che il vincolo venga apposto prima che sia troppo tardi».