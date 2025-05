Ok in Commissione Ars alla manovra bis da 50 milioni. Ma la maggioranza resta fragile

15/05/2025 06:00:00

E’ stata approvata ieri la Manovra bis dalla commissione Bilancio all’ARS, la tenuta della maggioranza c’è ma in maniera risicata. Erano stati presentati 250 emendamenti a firma di DC, FdI, Noi Moderati, le opposizioni. Molti di questi sono stati ritirati, il governo regionale ha chiesto uno snellimento, la giunta aveva approvato velocemente la manovra con interventi di circa 50milioni di euro.



Soddisfazione da parte del Presidente Renato Schifani: “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana della manovrina finanziaria presentata dal mio governo. Desidero rivolgere un sincero apprezzamento a tutta la Commissione per il lavoro svolto, e in particolare al presidente Daidone per la conduzione equilibrata e puntuale dei lavori”. Schifani ha guardato poi verso la maggioranza: "Un sentito ringraziamento va anche alla maggioranza, che ha dimostrato senso di responsabilità e coesione, condividendo l’intero testo del governo. Questo clima di confronto sereno e costruttivo rappresenta un elemento prezioso, che potrà permetterci, già nelle prossime fasi, di ampliare il disegno di legge originario con ulteriori misure volte a favorire la crescita economica del nostro territorio, l’incremento dei livelli occupazionali e una visione strategica di lungo periodo. Nei prossimi giorni – conclude – mi riservo di incontrare tutti i partiti della maggioranza, con l’obiettivo di condividere un percorso comune in vista dei lavori d’Aula”.



Via all’esame in Aula

La manovra adesso arriverà in Assemblea regionale ed lì che dovrà essere votata. La stessa maggioranza dovrà dimostrare di essere compatta, esame di cui ha mancato la prova nelle ultime votazioni in Aula.



Politiche economiche

Il mese di maggio vedrà l’assessore Alessandro Dagnino, all’Economia, lavorare ad una serie di misure ma soprattutto alla Zes Unica, ma si dovrà mettere su anche la

task force per l’attrazione e la promozione degli investimenti. Si tratta di una Agenzia istituita per l’attrazione degli investimenti, un ente pubblico non economico con diverse funzioni. Si offrirà supporto agli investitori mettendo a raccordo enti pubblici e privati, associazioni di categoria, camere di commercio e altri soggetti interessati alla promozione di investimento. Prenderà slancio all’interno dell’Irfis, il team sarà composto da cinque persone.

Iter completato in commissione Attività produttive per la Zes Unica, adesso si andrà verso l’esame dell’ARS.

Piano di rientro Sanità

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha parlato di risanamento dei conti della sanità siciliana, durante un evento pubblico: “La Sicilia ha attraversato quasi un ventennio di risanamento economico-finanziario del sistema sanitario regionale, recuperando il necessario equilibrio e riducendo il disavanzo, anzi praticamente azzerandolo, in linea con le disposizioni del Patto per la salute e della normativa nazionale e regionale. Le intese che abbiamo raggiunto con il governo centrale, anche a seguito un un lungo confronto di fronte alla Corte costituzionale, offrono un nuovo quadro di cooperazione finanziaria tra Stato e Regione. Stiamo lavorando per chiudere questa parentesi del piano di rientro nella sanità, dobbiamo solo adeguare la qualità dei Lea a quella individuata a livello nazionale: fatto questo potremo uscire dal piano di rientro finanziario”.

Non è mancata la nota amara su Trapani: Il sistema delle strutture sanitarie private deve svolgere un ruolo fondamentale per garantire il pluralismo dell’offerta di servizi alla salute necessario per assicurare la qualità delle cure e l’adeguato soddisfacimento di una diffusa domanda di assistenza sanitaria. E in questo senso sono state adottate puntuali scelte sul piano amministrativo e organizzativo. Inoltre, siamo impegnati a rafforzare la percezione e l'affidabilità della tutela della salute nelle comunità territoriali, pur di fronte a vicende che hanno evidenziato patologie e ritardi che abbiamo comunque affrontato con tempestività. L’obiettivo è garantire più adeguati ed elevati livelli di qualità, a partire dalla riduzione delle liste d’attesa, che resta una priorità di questo governo”.