E' iniziato il nuovo corso del Marsala 1912 con la conferenza stampa di presentazione societaria tenutasi alle Cantine Fina di Marsala. Sono state le prime parole ufficiali del Presidente Angelo Casa che ha voluto far comprendere a tutto l'ambiente calcistico lilibetano che gli obiettivi sono di alto livello, almeno la serie C in qualche stagione potrà essere raggiunta dal nuovo sodalizio da lui guidato a fronte di una Città, quinto centro siciliano per dimensioni, che meriterebbe anche la serie B. Di certo un progetto importante che sta appassionando i tifosi lilibetani e che sta creando aspettative non di poco conto che a Capo Boeo si attendevano sin da troppo tempo. Una condizione ottimale, quella odierna, che ha un preciso inizio con la Presidenza Sardone che in due anni ha riportato il Calcio a Marsala consegnando la categoria dell'Eccellenza a questo nuovo corso che può vantare, tra gli altri, la riconferma di Antonio Schio nel ruolo di Direttore Sportivo e l'arrivo dell'esperto Rosario Compagno nel ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica. Presentati anche i nuovi canali social ed il nuovo logo verso il quale è giunto via social il Comunicato Ufficiale del gruppo Street Boys Marsala dal titolo "Un simbolo non si cambia. Si rispetta" nelle cui pieghe si fa esplicito riferimento al fatto di non essere stati, i tifosi tutti, chiamati ad un confronto. Ad esplicita domanda formulata in conferenza stampa al Presidente Casa, lo stesso aveva risposto dichiarando di aver perfettamente compreso quanta voglia di Calcio ci sia in Città e che il suo sarà un progetto che soddisferà questa richiesta. A partire da oggi dovrà sicuramente conversare con le diverse sigle del tifo organizzato per tracciare un percorso unitario che potrebbe partire da un possibile ragionamento sul nuovo logo.