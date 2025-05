Il derby col Trapani, gli investimenti, lo stadio. Il nuovo corso del Marsala Calcio di Angelo Casa

16/05/2025 09:31:00

Non pensa a investimenti extracalcistici, al momento, Angelo Casa, nuovo presidente del Marsala Calcio.

Ma ha già comprato palazzo Halley, per fare la nuova sede del club, e si sta muovendo per un centro sportivo.

Ma è ovvio che molti, a Marsala, dopo il suo arrivo hanno fatto un piccolo paragone con Valerio Antonini, patron del Trapani. “Quando faremo il derby con il Trapani? Speriamo presto, ma non voglio illudere nessuno. Antonini? Ci siamo scritti. Mi ha anche invitato a vedere una partita. Non sono potuto andare. Lo sport deve unire, non alimentare violenza”.



La sfida per il futuro è riportare il Marsala tra i professionisti. “Marsala merita una serie più alta, l’eccellenza ci sta stretta”. E per farlo, ha detto il nuovo presidente in conferenza stampa, serve una “guida tecnica autorevole, che è già al lavoro”. Il nuovo allenatore è ancora in fase di elaborazione, ma ci sono già dei nomi che circolano: “Ci sono dei contratti in essere, è giusto attendere che si risolvano prima di fare annunci”.

Tornare tra i professionisti, quindi, è il sogno dei tifosi. Ma prima c’è da vincere un campionato di Eccellenza, e superare la serie D. Non facile, e spesso i soldi non bastano.

A livello extra calcistico, dicevamo, il nuovo presidente non pensa ad altri investimenti, ma ci si sta muovendo per capire come avere in gestione un centro sportivo, e come attrezzare meglio lo stadio. In questo senso ci sono dei contatti con l’amministrazione comunale.

Angelo Casa, palermitano da anni in provincia di Udine dove è concessionario McDonald’s, è affiancato nell’operazione Marsala Calcio da Filippo Di Maggio, anche lui palermitano e attivo nel settore immobiliare, che detiene il 15% della società azzurra. I due per il Marsala promettono un “piano di investimenti attento. Stiamo programmando in maniera seria”.

Questo il nuovo assetto societario presentato durante la conferenza stampa:

Angelo Casa, nuovo proprietario e presidente del Marsala 1912,

Filippo Di Maggio, vicepresidente e socio di minoranza,

Tommaso Picciotto, direttore generale,

Antonio Schio, direttore sportivo,

Rosario Compagno, responsabile dell’area tecnica,

Salvatore Ombra, dirigente accompagnatore,

Il Marsala 1912 ha anche un nuovo logo, nuovi canali social, e nuovo assetto della comunicazione.