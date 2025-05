Dà fuoco alla casa dell'ex fidanzata. Arrestato un uomo a Mazara

16/05/2025 12:11:00

Ha appiccato un incendio nella casa dell’ex fidanzata, convinto che lei fosse dentro. Solo il caso ha evitato la tragedia: la donna, di ritorno da un viaggio, quella notte ha deciso di dormire a casa dell’ex marito, insieme al figlio. A compiere il gesto è stato un uomo mazarese, arrestato dalla Polizia di Stato lo scorso 28 aprile su disposizione del Gip del Tribunale di Marsala.

L’episodio risale alla notte tra il 23 e il 24 aprile, quando un incendio è divampato in un’abitazione di Mazara del Vallo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, limitando i danni. In un primo momento il rogo era sembrato accidentale, ma il giorno successivo la proprietaria di casa, informata da una vicina, si è presentata al Commissariato. Entrata in casa per verificare i danni, ha trovato un’ascia, una scarpa da uomo bruciata e una bottiglietta parzialmente combusta. Oggetti che non le appartenevano.

La donna ha subito indicato come possibile responsabile l’ex compagno, con cui aveva interrotto la relazione da pochi giorni. Secondo quanto riferito, l’uomo sapeva che sarebbe rientrata proprio quella sera, e avrebbe agito nella convinzione di trovarla in casa. A salvarla è stata la decisione improvvisa di dormire altrove, insieme al figlio.

Gli agenti del Commissariato di Mazara del Vallo, insieme alla polizia scientifica, hanno condotto una rapida e accurata indagine, coordinata dalla Procura di Marsala. Analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti a identificare con certezza l’uomo. Le immagini hanno mostrato come l’indagato avesse tentato di mascherare i suoi movimenti, cambiando abbigliamento lungo il percorso e coprendosi il volto con il cappuccio.

Per la Procura si tratta di una strategia chiara per eludere l’identificazione. A fronte degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.