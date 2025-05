Erice al Salone del Libro di Torino: i “Cortili Narranti” e il Premio Letterario selezionati tra i migliori festival italiani

16/05/2025 12:48:00

La rassegna “Cortili Narranti” e il Premio Letterario Città di Erice, curati con passione dall’Associazione Vivere Erice conquistano il Salone internazionale del libro di Torino. Le due iniziative sono state selezionate per la sezione “Luci sui Festival”, che raccoglie le migliori esperienze culturali italiane.

È un traguardo importante per un progetto nato dal basso, tra le mura in pietra dei cortili ericini e con pochi mezzi a disposizione, ma con tanta dedizione. La manifestazione, che si svolge ogni anno da luglio a settembre, trasforma angoli suggestivi del borgo medievale in luoghi di incontro e narrazione: presentazioni di libri, concerti, dialoghi con scrittori, filosofi, musicisti e scienziati si intrecciano all’identità profonda del territorio.

“Essere quest’anno a Torino premia il lavoro e l’impegno e testimonia come la rassegna e il Premio siano cresciuti nel corso degli anni – dicono Mariza D’anna e Noemi Genovese, presidente e vice presidente dell’associazione – Promuoviamo il libro e la lettura valorizzando la narrativa che racconta la Sicilia e coinvolgendo anche le scuole con il Premio Giovani”.

Un lavoro culturale che si è ampliato anche nei mesi invernali con incontri a Trapani, in enoteca o nei licei, e partecipazioni a rassegne filosofiche. Tutto con il sostegno del Comune di Erice, di sponsor locali e della volontà di tenere accesa la fiamma della cultura, anche lontano dai grandi centri.

Il Premio Letterario, giunto alla sesta edizione, consacrerà il vincitore o la vincitrice il prossimo 29 agosto al teatro Gebel Hamed. Presidente di giuria è la scrittrice Stefania Auci, nota per il successo nazionale dei romanzi “I Leoni di Sicilia” e “L’inverno dei leoni”.

“Siamo distanti dai riflettori e dai circuiti consolidati – sottolineano ancora D’anna e Genovese – ma crediamo nel valore delle iniziative autentiche, che fanno crescere il territorio e costruiscono comunità. Speriamo che anche la Regione voglia riconoscere questo lavoro, sostenendo chi fa cultura con amore e continuità”.

Insieme a “38° parallelo” di Marsala, “Cortili Narranti” è una delle sole due manifestazioni siciliane selezionate quest’anno al Salone del Libro. Un segnale forte che, partendo dalle pietre di Erice, fa viaggiare la parola