Il poeta marsalese Andrea Lazzara trionfa al Concorso Letterario “Città di Filetto” 2025

16/05/2025 17:15:00

Il poeta e scrittore Andrea Lazzara, nato a Pisa e da oltre cinquant’anni residente a Marsala, ha conquistato il 1° Premio Assoluto alla VIII edizione del Concorso Letterario Internazionale di Poesia “Città di Filetto” 2025, con la sua lirica “Errante nell’inconscio”.

La giuria, presieduta da Vinia Mantini, ha riconosciuto nell’opera di Lazzara una profonda forza evocativa e un raffinato dominio del linguaggio poetico, premiando la sua capacità di esplorare le pieghe più intime della coscienza umana attraverso immagini potenti e simboliche.

Non potendo presenziare alla cerimonia di premiazione a causa della distanza, Andrea Lazzara ha ricevuto il riconoscimento direttamente a domicilio, consegnato da Stefano Di Rado, Presidente del Concorso, in visita a Marsala in occasione del Raduno Nazionale dei Bersaglieri.

Il poeta ha espresso la propria gratitudine alla Presidente della Giuria, a tutti i membri, nonché agli organizzatori del Premio, al Comune di Filetto, alla Pro Loco e al C.R.D. per l’attenzione e l’apprezzamento dimostrati verso la sua poesia.

Testo vincitore: Errante nell’inconscio

Sorge pacifica chiara ogni sera,

a lumeggiar tenace la tenebra,

di fida lampa un’armonica sfera.

Si rinserra cascante ogni palpebra,

i grilli nel fosco lasciano il canto,

va volente la mente alla latebra.

I pensieri s’assiepano accanto,

ad ammantar di bonaccia il volere,

e pago nel navigar ti decanto.

China la cresta ogni fiore all’aere,

di leni fate m’affolla la notte,

al vagare solingo nell’etere.

Ti lodo o vita maestra di rotte,

mai m’indicasti strade sì torbe,

qual chimere d’essenze sedotte.

Riscopro alla luce la fallace orbe,

alma di malie a saggiar l’umano,

ssciente ch’ogni baleno il mondo sorbe.

Eppur bramo scrollare il vuoto arcano,

con costanza il sogno ecco s’avvera,

in sacral silenzio orbo di baccano.