Libridine 2025 a Mazara: libri, intrighi e storia nel racconto dello sbarco in Sicilia

16/05/2025 16:06:00

Prosegue anche a Mazara del Vallo il ricco programma del Maggio dei Libri 2025, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, con un nuovo e suggestivo appuntamento dedicato al potere evocativo della lettura e alla riscoperta della memoria storica.

Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 17.00, il Complesso Monumentale Corridoni, sede della Biblioteca Comunale, ospiterà l’evento “LIBRIDINE”, promosso con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, in collaborazione con il Patto per la Lettura, BiblioTP e la rete regionale “Sicilia che legge”.

L’incontro si aprirà con “BIBLIOTHE – Un tè tra i libri”, un momento conviviale dedicato agli amanti della lettura, per condividere storie, riflessioni e curiosità in un clima di partecipazione attiva.

Alle 17:45 sarà presentato il libro L’Immacolata segreta del ’43. Lo sbarco in Sicilia. Il briefing di Roosevelt a Castelvetrano, scritto da Maurizio Tosco, autore e appassionato ricercatore di storia militare. La serata sarà arricchita dagli interventi dell’Assessore alla Cultura Germana Abbagnato e del giornalista Giorgio Contino, con foto e filmati originali proiettati e commentati dallo stesso autore.

Il volume di Tosco racconta uno degli episodi più enigmatici della Seconda guerra mondiale, avvenuto in Sicilia ma per lungo tempo rimasto ai margini delle cronache ufficiali. È l’8 dicembre 1943 quando il presidente americano Franklin Delano Roosevelt atterra a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Una visita ufficialmente motivata dalla volontà di incontrare le truppe alleate dopo lo sbarco sull’isola, ma che nasconde una più complessa operazione diplomatica e di intelligence, volta a contrastare le mire egemoniche di Churchill e Stalin nel Mediterraneo.

Attraverso fonti inedite, fotografie originali e una lista manoscritta mai pubblicata prima, rinvenuta tra gli effetti personali del sergente Lars Eklund, tecnico aeronautico dell’esercito statunitense, il libro apre uno squarcio su un “intrigo internazionale” che coinvolge anche gli indipendentisti siciliani e che getta nuova luce su un passaggio cruciale della storia contemporanea.

L’Immacolata segreta del ’43 è una narrazione che unisce rigore storico e passione civile, arricchita da una prefazione dello studioso Pasquale Hamel, e si inserisce perfettamente nello spirito del Maggio dei Libri: promuovere la lettura come strumento di consapevolezza, conoscenza e dialogo con il passato.