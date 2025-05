Miglior attore comico siciliano: selezione regionale del premio Troisi a Castellammare del Golfo

16/05/2025 13:05:00

A Castellammare del Golfo ritorna per il secondo anno la selezione per il miglior giovane attore comico siciliano che andrà in finale al premio “Massimo Troisi”.

L’appuntamento con l’“Osservatorio sulla comicità” per la selezione regionale del premio, è il 30 maggio, alle ore 21, all’arena delle rose di Castellammare del Golfo. L’ingresso è libero.

La selezione regionale lo scorso anno è stata vinta da Claudione e Vespertino e in questa seconda edizione a contendersi il titolo saranno 10 concorrenti selezionati per la sfida regionale. Previsto anche un premio per il miglior testo. Il vincitore sarà decretato da un’autorevole giuria composta da noti attori come Marina Suma, Massimo Cagnina e Rossella Leone, lo sceneggiatore e autore Ignazio Rosato, la nota cantante Lidia Schillaci e i noti attori comici Manlio Dovì e Matranga e Minafò. Presentano Eliana Chiavetta e Antonio Panzica.

Anche quest’anno il miglior giovane attore comico del contest regionale, che ha la direzione artistica di Antonio Enea, parteciperà alla finale del prestigioso premio dedicato, dal 1996, a Massimo Troisi che si svolge a San Giorgio a Cremano, città d’origine del celebre attore e regista.

«Siamo lieti di promuovere anche quest’anno la selezione regionale dell’Osservatorio sulla comicità che vanta una giuria autorevole e qualificata, formata da artisti di alto livello, consentendo al vincitore di partecipare alle selezioni nazionali del premio Massimo Troisi -dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno-. Un obiettivo importante già molto apprezzato nella sua prima edizione e adesso reso un appuntamento annuale con la selezione regionale che patrociniamo con orgoglio poiché il contest siciliano consente di far conoscere, agli esperti di settore ed al pubblico, a creatività e la professionalità, con l’espressività e l’attualità, di autori comici siciliani che si aprono al panorama nazionale».

La 25^ edizione del premio Massimo Troisi prevede diversi concorsi ed il premio per il miglior giovane artista comico italiano.