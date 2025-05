Trapani, Museo Pepoli protagonista del Maggio dei Libri 2025 con tre incontri

16/05/2025 08:30:00

Anche quest’anno il Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani aderisce con entusiasmo alla campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2025, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

L’iniziativa, dal titolo “Parliamo di libri…”, propone un ciclo di tre incontri con ingresso libero, in programma dal 16 al 23 maggio, con l’obiettivo di promuovere il piacere della lettura e il valore della parola scritta.

Si comincia venerdì 16 maggio alle ore 17 con la presentazione del libro Della memoria e del disincanto di Diego Maggio. L’autore dialogherà con la giornalista Ornella Fulco in un confronto sui temi dell’identità, della Sicilia e del disincanto culturale. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la sezione trapanese dei Lions Club.

Il secondo evento si terrà mercoledì 21 maggio, sempre alle 17, con la presentazione del saggio Il leone e il cammello. Cristianità e Islam dagli Altavilla a Federico II di Svevia. Quali relazioni?, scritto dallo storico Carlo Ruta. A conversare con l’autore sarà Antonino Tobia, presidente della Libera Università “Tito Marrone” di Trapani, partner dell’iniziativa.

A chiudere il ciclo sarà, venerdì 23 maggio alle ore 17, la presentazione del quaderno didattico Il museo raccontato ai bambini, a cura dell’Associazione Amici del Museo Pepoli. L’incontro sarà animato dagli interventi di Lina Novara e Anna Maria Parrinello, direttrice del Museo, in un dialogo pensato per i docenti e rivolto a valorizzare la funzione educativa del museo verso le nuove generazioni.

Con “Parliamo di libri…”, il Museo Pepoli conferma la sua vocazione culturale e divulgativa, proponendosi come punto di riferimento non solo per l’arte, ma anche per la riflessione storica, letteraria e didattica.