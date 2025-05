Rassegna Filosofica Trapanese: due giorni tra pensiero, poesia e questione meridionale

16/05/2025 08:58:00

Trapani si prepara ad accogliere la seconda edizione della Rassegna Filosofica Trapanese, un appuntamento che anche quest’anno promette di essere un importante spazio di riflessione critica e confronto culturale.

L’edizione 2025 si articolerà in due giornate dense di incontri e dialoghi, ospitati in luoghi simbolici della cultura cittadina come Sicindustria e il Chiostro di San Domenico.

Il tema conduttore scelto per questa edizione è il rapporto tra filosofia, poesia e impresa, con uno sguardo profondo e attualissimo sulla questione meridionale, ancora oggi ferita aperta nel dibattito sociale e politico italiano. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 21 maggio alle ore 17:30 presso Sicindustria Trapani (via Mafalda di Savoia 26), con l’incontro “Impresa e filosofia a confronto”. A discutere saranno il filosofo Diego Fusaro, il docente Luigi Rizzolo e l’imprenditore Gaspare Panfalone, in un dialogo tra pensiero critico, etica economica e sviluppo territoriale, in particolare nel contesto del divario Nord-Sud.

La rassegna proseguirà giovedì 22 maggio al Chiostro di San Domenico, con una giornata dedicata al dialogo tra poesia e filosofia. Si comincia alle ore 10:00 con una sessione incentrata sulla figura di Lucrezio, alla quale prenderanno parte Diego Fusaro, Massimo Bruno e Gaspare Polizzi, moderati da Gaspare Panfalone, in collaborazione con l’I.I.S. “Fardella-Ximenes” di Trapani.

Nel pomeriggio, sempre al Chiostro, alle ore 17:30, il focus si sposterà su Giacomo Leopardi, per un nuovo dialogo tra i tre relatori sul pensiero leopardiano e il suo sguardo profondo sull’esistenza, il dolore e la condizione umana.