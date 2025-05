Una residenza di scrittura tra “Scilla e Cariddi”: Mario Valentini in diretta per raccontare il progetto

16/05/2025 14:14:00

Sabato 17 maggio alle ore 18.00 si terrà una conversazione in diretta online con lo scrittore Mario Valentini, protagonista della residenza di scrittura “Tra Scilla e Cariddi”, un progetto incentrato sul tema dello sguardo come chiave di lettura della realtà e come strumento creativo.

L’incontro, trasmesso in diretta streaming su YouTube, sarà l’occasione per raccontare genesi, obiettivi e attività della residenza, ideata da Le Ali del Brujo e Andrea Catalano, in collaborazione con Cenidia. Con Valentini dialogherà la scrittrice Barbara Lottero, coinvolta anch’essa nel progetto.

“Tra Scilla e Cariddi” è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma nazionale Per Chi Crea, che promuove la creatività giovanile nei campi dell’arte, della scrittura e dello spettacolo. Un appuntamento pensato per lettori, scrittori e appassionati di cultura che desiderano esplorare, attraverso il linguaggio della scrittura, nuovi punti di vista sul mondo.

La diretta sarà visibile a questo link: https://m.youtube.com/live/Yj5ai4J2odM