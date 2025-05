Mazara, in consiglio comunale nasce il gruppo Forza Italia

16/05/2025 11:35:00

Si è tenuta ieri, giovedì 15 maggio, nell’Auditorium Mario Caruso di via Bagno, la nuova seduta del Consiglio comunale di Mazara del Vallo. L’aula temporanea ospita le adunanze in attesa del completamento dei lavori di adeguamento antincendio nella storica sede di via Carmine.

Tra i punti più rilevanti all’ordine del giorno – in totale dieci – si segnalano le modifiche al Regolamento della Consulta dei Migranti, l’integrazione dell’articolo 17 del Regolamento sui lavori del Consiglio comunale e una proposta di aggiornamento del regolamento per l’erogazione dell’assistenza economica.

La seduta ha inoltre segnato un’importante novità politica: con una nota ufficiale, i consiglieri comunali Antonella Coronetta, Michele Reina e Giorgio Randazzo hanno annunciato la costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia, lasciando il gruppo misto. Coronetta sarà capogruppo, Reina vice capogruppo e Randazzo componente.