Erice, il figlio di Luigi Nacci: “A più di un anno dalla sua scomparsa, la politica ha dimenticato gli impegni presi”

16/05/2025 18:07:00

Ad oltre un anno dalla scomparsa del dott. Luigi Nacci, figura centrale della politica ericina e per due mandati Presidente del Consiglio comunale, arriva una dura riflessione pubblica da parte del figlio, Eugenio Nacci.

In un comunicato diffuso oggi, Eugenio ricorda il padre non solo per il suo ruolo istituzionale, ma per il peso politico avuto nella vittoria dell’attuale amministrazione di Erice. “Artefice della vittoria, eletto nella lista UDC, mio padre ha dato tutto per la sua città. Ma oggi la politica che gli fu vicina nel dolore lo ha dimenticato troppo in fretta”, scrive.

Il riferimento è alla mancata valorizzazione del suo impegno politico, che – secondo Eugenio – si sarebbe dovuta tradurre in una continuità di rappresentanza per la lista con cui Nacci fu eletto. Una responsabilità politica che, a suo dire, è stata tradita: “Non è stato onorato nessun impegno, la gestione resta quella del ‘tutto mio, prendo tutto io’. La nuova nomina assessoriale dimostra che nulla è cambiato”.

Un affondo diretto, dunque, alla classe dirigente ericina e alle recenti scelte amministrative, che – secondo Eugenio Nacci – avrebbero ignorato il contributo e il lascito politico del padre.

“Si è perso il senso della lealtà e della dignità politica. Mio padre, da persona perbene, meritava rispetto. Invece, si è preferito dimenticare”, prosegue nella sua nota.

Il comunicato si chiude con un appello, rivolto a chi oggi guida la politica cittadina: “Passatevi una mano sulla coscienza. Perché non si può essere ‘servi’ finché si è in vita, e poi essere cancellati con leggerezza”.