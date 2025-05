Trapani: si è insediato il nuovo consiglio dell'Ordine degli Architetti

16/05/2025 13:30:00

Lo scorso 12 maggio 2025 si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani, a seguito delle elezioni concluse il 15 aprile scorso, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Durante la seduta di insediamento, il Consiglio neoeletto ha proceduto alla nomina delle cariche istituzionali, che risultano così assegnate:

Presidente: Gianfranco Naso; Vicepresidente: Massimiliano Fardella; Vicepresidente: Salvatore Cusumano; Segretario: Maria Pia Chiofalo; Tesoriere: Giuseppe Ferro; Consiglieri: Jolanda Marilù Anselmo; Francesca D’Amico; Giuseppe Giammarinaro; Dario Errante Parrino; Valentina ManzoIunior Giusy Fatebene.

Il nuovo Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2025–2029 e si propone di operare in continuità con l’azione del Consiglio uscente. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare e valorizzare la figura professionale dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, promuovendo un dialogo aperto, costante e costruttivo con le istituzioni e con tutti gli iscritti.

Elemento centrale dell’azione del nuovo Consiglio sarà l’ascolto e il coinvolgimento della comunità professionale, nel segno della partecipazione, della condivisione e dell’inclusione, principi ritenuti essenziali per affrontare le sfide della contemporaneità e promuovere lo sviluppo del territorio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso durante il mandato appena concluso, con particolare riconoscenza all’Arch. Giuseppina Pizzo, Presidente uscente, per la dedizione, la competenza e la qualità del lavoro svolto a servizio dell’intera categoria.

Il nuovo Consiglio si prepara ora ad affrontare il proprio mandato con rinnovato entusiasmo, con l’intento di dare continuità e nuovo slancio all’attività dell’Ordine a beneficio dell’intera comunità professionale e del territorio trapanese.