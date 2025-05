Potenziato il servizio infermieristico per l'estate alle Egadi

16/05/2025 14:10:00

Torna per la stagione estiva il Progetto Trinacria “per l’ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole Isole e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso”, gestito dall’Unità operativa Professioni sanitarie infermieristiche dell’ASP Trapani.

Al fine di un’adeguata pianificazione assistenziale infermieristica della stagione estiva 2025 nelle Isole Egadi, a far data da oggi, la direzione strategica aziendale dell’ASP ha prorogato le cinque unità di personale infermieristico già in servizio per il progetto con contratti libero professionali, a cui è stato raddoppiato il numero di ore mensili di lavoro.

Insieme al Progetto Trinacria si occuperanno dei servizi gestiti dall’Azienda nell’arcipelago delle Egadi, e cioè continuità assistenziale, assistenza infermieristica e funzioni aggiuntive dei Punti di Primo intervento nell’isola di Favignana. Il servizio resterà attivo fino al 15 ottobre 2025.