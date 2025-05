Grandi successi della Marsala Gym Lab nel Campionato Regionale Silver di Ginnastica Artistica

16/05/2025 18:05:00

Si è chiuso domenica 11 maggio a Messina presso il Centro Universitario Sportivo il circuito del Campionato Regionale Individuale Silver LA, LB, LC, LD base e avanzato con l'ultima tappa prevista per il livello LD. L'associazione Marsala Gym Lab, sotto la responsabilità tecnica del Tecnico Federale Gilda Tortorici insieme al Tecnico Regionale Simona Galfano, al Tecnico Societario Bruno Tumbarello e all'aspirante tecnico Sofia Genovese chiude questo Campionato Individuale Silver tenutosi nel primo semestre 2025 con 15 ori, 15 argenti e 4 bronzi. Le ginnaste della Asd Marsala Gym Lab che hanno contribuito ad arricchirne gli allori sono state: Clara Moretti, Greta Denaro, Greta Patti, Alyssa Milazzo, Rebecca Gandolfo, Denise Putaggio, Sophia Orlando, Bianca Pruneri, Anna Genna, Ludovica Galassi, Rachele Sciacca, Benedetta Rallo, Sharon Giubaldo, Giorgia Angileri, Maria Lombardo, Viola Licari, Viola Lombardino, Giulia Pantaleo, Alice Denaro, Greta Arceri, Asia Bernardone, Clara Angi, Carola Floreno, Miriam Cusenza. A vestire la maglia MGL anche Alessia Bernardone, Viola Nizza, Margherita Fagarazzi, Martina Casano, Chiara Isacco e Valeria Sorrentino che pur non salendo sul podio hanno dato il massimo rendendo orgoglio tutto il club. Un lavoro costruito grazie all'impegno, all'organizzazione e all'attenta pianificazione di tutto lo staff tecnico che supportato dalla forte etica sportiva e dalla lungimiranza della dirigenza e dal sostegno degli sponsor che ci accompagnano in questo meraviglioso progetto si palesa una realtà ginnica in forte crescita capace di diffondere i sani valori dello sport oltreché vincente.

Così il tecnico Federale Gilda Tortorici: "Terminiamo questo primo semestre davvero grati per le prove del settore Silver, in cui conquistiamo ben 34 medaglie. Un settore che cresce costantemente, che accoglie e che tiene vivo il movimento. "Sempre avanti" è il nostro motto ed è quella l'unica direzione che conosciamo e verso cui andiamo. Ci attende adesso l'ultima trasferta; domenica infatti a Civitavecchia calcheremo uno dei campi gara più prestigiosi con il Campionato Italiano Gold Allieve dove con Sofia De Filippi, unica siciliana ammessa, proveremo ad incrementare il nostro punteggio e a fare meglio della zona tecnica".