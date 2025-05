Saline di Trapani e Paceco nella storia; prima volta che l'occhiale sceglie di nidificare

17/05/2025 08:38:00

Un piccolo, straordinario evento naturale ha arricchito la storia della riserva regionale delle Saline di Trapani e Paceco: per la prima volta dalla sua istituzione, avvenuta trent'anni fa e gestita dal Wwf Italia, è stata osservata la nidificazione di una specie mai documentata prima nell'area protetta, l'Occhione (Burhinus oedicnemus).

Fino a oggi, l'Occhione aveva frequentato la riserva esclusivamente per alimentarsi o come area di sosta durante le migrazioni, senza mai stabilirvisi per riprodursi. A cambiare la storia è stata una coppia che ha deposto due uova perfettamente mimetizzate, sotto la discreta e costante vigilanza degli operatori del Wwf, attenti a non disturbare il delicato equilibrio naturale.

Il lieto evento si è verificato il 12 maggio 2025, con una coincidenza che ha il sapore simbolico della natura che celebra sé stessa: proprio poche ore prima della ricorrenza ufficiale del trentesimo anniversario della riserva, le uova si sono schiuse.

A confermare questa nuova pagina di storia sono state le fototrappole posizionate nell'area dagli esperti, che hanno catturato immagini dei due piccoli occhioni appena nati, amorevolmente accuditi dai loro genitori.

Un segno di speranza e una conferma importante per il ruolo fondamentale che le riserve naturali svolgono nella conservazione e protezione della biodiversità.